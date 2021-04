El PP apoya a los vendedores del mercadillo, que reclaman al Ayuntamiento de Azuqueca medidas para garantizar su derecho al trabajo

viernes 23 de abril de 2021

viernes 23 de abril de 2021 , 13:04h

Los vendedores ambulantes de Castilla-La Mancha intentan buscar soluciones a los problemas derivados de las restricciones provocadas por la pandemia, que desde hace ya más de un año obliga a adoptar medidas de seguridad que limita sus posibilidades de trabajo en los mercadillos al aire libre.



En Azuqueca, tras el obligatorio cierre inicial se buscó un nuevo emplazamiento en el Recinto Ferial para el mercadillo de los miércoles, estableciéndose limitaciones de aforo al 50 por ciento, de manera que el más de un centenar de vendedores ambulantes habituales, se turnan para trabajar una semana sí, y otra no, para así mantener el espacio reglado entre los puestos y la distancia de seguridad.



Sin embargo, el paso de los meses y la permanencia de las restricciones están llevando a los comerciantes a una situación límite, de asfixia económica, y están tratando de buscar soluciones con el Ayuntamiento, que les permita trabajar al completo, sin poner en riesgo la salud, y cumpliendo la normativa vigente. Creen que en Azuqueca es posible, y en sus reivindicaciones cuentan con el respaldo del Partido Popular.



En este sentido, la presidenta del PP de Guadalajara y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, se ha interesado por conocer de primera mano la problemática que afecta al colectivo y, junto con la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense, Aure Hormaechea, y el portavoz del PP en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, han mantenido una conversación con vendedores ambulantes, poniendo en común información sobre la situación que atraviesa el sector.



Espacio para todos con total seguridad



Por su parte, la portavoz en el Ayuntamiento de Azuqueca, Aure Hormaechea, ha trasladado la problemática al Pleno del Consistorio, “aunque el Equipo de Gobierno socialista parece que no está por la labor de ayudar a este colectivo”, lamenta, asegurando que, tras una reunión del representante de los vendedores ambulantes de Azuqueca con la concejala del área, ésta se comprometió a remitir un escrito a la Consejería de Sanidad. “Nosotros hemos pedido ese escrito, que confirme que el Ayuntamiento está dando pasos para ayudar a estos trabajadores, aunque hace ya semanas que estamos esperando respuesta”.



Según apunta Hormaechea, los vendedores ambulantes de Azuqueca, “que han pagado religiosamente sus tasas municipales”, plantean, entre las posibles soluciones que el mercadillo se extienda más allá Recinto Ferial, ocupando también su anterior emplazamiento a lo largo de la Avenida de Alcalá, en las inmediaciones del parque de La Quebradilla.



“Hay espacio suficiente, y para todos”, apunta Hormaechea, recordando en ese sentido que el pasado 19 de noviembre fue aprobada por unanimidad en las Cortes Regionales una Proposición No de Ley (10/PNLP-00144), en cuyo punto segundo dice: "Trasladar a los ayuntamientos que se encuentra regulado y permitido expresamente el permiso de ampliación de la superficie de instalación de los mercadillos los días de celebración, y el número de mercadillos en función de los productos que se vendan en ellos, para así garantizar distancias de seguridad, evitar aglomeraciones y por tanto que puedan instalarse todos los puestos con licencia para vender en cada uno de los municipios. Esta facultad de los ayuntamientos, prevista en el artículo 17 de Decreto 49/2020, de 21 de agosto, podrá aplicarse en cualquiera de los niveles aprobados para el control de la pandemia en sus municipios.



En base a ello, los vendedores del mercadillo de Azuqueca han pedido al Ayuntamiento que se amplíen los espacios, garantizando una distancia de seguridad de cuatro metros entre puestos, para así poder ampliar el número de estos puestos hasta llegar al 100%. Recuerdan que sus lugares de venta, al aire libre, son espacios seguros, y que en otras ciudades se han tomado medidas en ese sentido.



Hormaechea también se ha puesto en contacto con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha (Pladercam), que pide una mesa de diálogo con las administraciones, y está coordinando en la región las posibles acciones para tratar de resolver los problemas relacionados con la venta ambulante y los mercadillos. Hacen hincapié en la urgencia de recuperar lo antes posible su actividad, y recuerdan que han sido uno de los sectores más castigados por la pandemia. “En Azuqueca, los vendedores ambulantes no han encontrado el apoyo del Ayuntamiento, sabiendo que hay posibilidades legales de ampliar el mercadillo, no están por la labor de hacerlo”, lamenta la portavoz del PP.



Hormaechea cree que “es injusto que, pudiendo hacerlo, no se les dé la posibilidad de trabajar, como está ocurriendo en otras ciudades. Nosotros pedimos que, puesto que hay base legal para hacerlo, el Ayuntamiento amplíe los lugares de ubicación de los puestos, porque cuantos más haya, habrá menos aglomeración de clientes”. Desde el PP recuerdan que el “trabajo es un derecho fundamental, y ese derecho se está limitando desde el Ayuntamiento de Azuqueca, y los vendedores ambulantes se sienten maltratados por este Gobierno municipal”.