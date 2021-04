VOX denuncia que la Intervención municipal del Ayuntamiento de Guadalajara “trabaja bajo presiones políticas de PSOE y Ciudadanos”

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel, ha denunciado que la “intervención municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara trabaja con mucha presión, pocos medios y expuesta en determinados momentos y circunstancias a influencias políticas del equipo de Gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos, que tratan de tapar, maquillar y orientar los valientes informes de la intervención. Estas presiones son contrarias al principio de transparencia y de información a la ciudadanía”.

De Miguel ha realizado estas declaraciones al término del pleno extraordinario celebrado este martes en el que, entre otros puntos, se ha puesto de manifiesto el informe anual de todas las resoluciones del alcalde de la ciudad, el socialista Alberto Rojo, contrarias a los reparos efectuados por la intervención municipal, además del resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, correspondiente a la liquidación del presupuesto de 2020.

De Miguel ha resaltado algunas “anomalías” detectadas en los informes como “una gran distorsión de tres millones de euros que no se han ingresado por la nueva la tasa eléctrica”, o con el IBI “donde nos llama la atención que habiéndose incrementado el padrón disminuya la recaudación”, o con el sistema especial de pagos tributarios “donde pedimos que se solucione a la mayor brevedad la anomalía que hay referente al porcentaje de bonificación cuando el contribuyente recurre una de las liquidaciones incluidas en dicho sistema y pierde la bonificación”.

Por ello, el portavoz de VOX ha afirmado que “el superávit municipal de cuatro millones de euros en un año tan duro para las familias y empresas de Guadalajara es el claro ejemplo de la incompetencia de este gobierno municipal, que ha sido incapaz de utilizar ese dinero para tantas necesidades de los guadalajareños provocadas por el coronavirus”.

“Nuestra conclusión es que no hay un liderazgo y sí demasiadas deficiencias en este gobierno municipal de Alberto Rojo y de sus socios de Ciudadanos. No hay agenda, ni trabajo, ni voluntad, sino indolencia, autobombo y sumisión a sus jefes Page y Sánchez por encima de los intereses de los guadalajareños”, ha dicho De Miguel, al tiempo que subrayado que “como oposición responsable hemos intentado echar una mano, pero no nos dejan. Su arrogancia, su autoritarismo, su soberbia, su odio y su totalitarismo les ciega y les impiden tener en cuenta propuestas de otra perspectiva ideológica. Y los grandes sufridores de todo ello son los guadalajareños en su día a día”, ha subrayado el portavoz del Grupo VOX, Antonio de Miguel.

“El Gobierno socialista y de Ciudadanos de Guadalajara olvida a 150 mujeres de la ciudad”

Sobre la modificación de crédito del presupuesto de 2021 para ayudas sociales y paliar los efectos de la borrasca ‘Filomena’, el Grupo VOX, pese a votar a favor de esta modificación de crédito, ha criticado “el agravio que vive y sufre la Fundación Red Madre, que sigue atendiendo a 150 mujeres de Guadalajara, y que este equipo de Gobierno olvida y que es incapaz de explicar por qué esta asociación se queda fuera de las ayudas municipales en este crédito extraordinario”, según ha señalado Antonio de Miguel.

De igual forma, el edil de VOX ha recordado que “tras la Borrasca Filomena pedimos que se inviertan más fondos en el mantenimiento y la conservación en los colegios de la ciudad y también en la gestión del arbolado porque los daños causados por esta borrasca al arbolado de la ciudad han sido devastadores y la pérdida patrimonial, medioambiental y económica causada en las distintas zonas verdes de Guadalajara, demoledora. Teniendo un arbolado sano nos ahorraremos disgustos y dinero”.

De igual forma, De Miguel ha recordado que “desde VOX llevamos reclamando invertir en medidores de CO2 en los colegios y por eso volvemos a insistir en la necesidad de la instalación de filtros EPA en los centros educativos de Guadalajara, además de invertir en la realización de test masivos a todos los guadalajareños”.