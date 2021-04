El Hogar Alcarreño vence 1-0 en el derby contra el Horche

domingo 18 de abril de 2021 , 09:53h

Como suelen ser los derbis, se jugó un partido de alta intensidad y rivalidad el que se vivió en la Fuente de la Niña. Venían los dos equipos de cosechar derrotas en la jornada anterior, y con la necesidad de sumar los 3 puntos , el Hogar para mantener el liderato y el Horche para seguir en la parte templada de la clasificación.



En los derbis no hay favoritos y la clasificación sirve de poco, y así fue desde el primer minuto los dos equipos hicieron un gran despliegue físico, luchando cada balón y presionando muy arriba por parte de los dos equipos, con un dominio alterno, y donde los dos equipos en esta primera parte tuvieron claras oportunidades para adelantarse en el marcado, pero unas veces los porteros y otras veces la mala puntería, hacia que en el duelo no hubiera goles. A punto de finalizar la primera parte, el arbitro expulsó con roja directa al jugador del Horche, Luque, a instancias del linier, por falta a un jugador del Hogar, sin el balón en juego.



La segunda parte, el Horche tuvo que remodelar sus líneas, con un jugador menos, y el Hogar dio un paso para adelante en busca de la victoria. El Hogar se hizo dueño del partido, en busca de la victoria, generando grandes ocasiones que no materializó. El Horche, se defendía bien e intentaba salir al contraataque.



El Hogar no terminaba de cerrar el partido, y sería en el minuto 78 cuando un gran pase entre líneas de Cuenca a Minguez, que sale en posición correcta, se hace con el balón, regatea al portero del Horche en su salida, y marca el gol de la victoria para los alcarreños.



Gran e intenso partido el disputado por dos buenos equipos, donde el árbitro mostró 1 tarjeta amarilla al Hogar y 6 amarillas y una roja directa al Horche.



La próxima semana el Hogar viaja a Seseña, el cual perdió 4-0 en su visita a Cabanillas, por lo que se mantienen las diferencias de 4 puntos a falta de 6 partidos para el final de liga.