Guarinos exige a Page que trate a las personas mayores como se merecen, “con respeto, dignidad y menos prepotencia”

viernes 16 de abril de 2021 , 13:42h

La vicepresidenta segunda de Las Cortes, Ana Guarinos, visitaba esta mañana la capital conquense y junto a los diputados regionales, Benjamín Prieto y María Roldán, además del alcalde de Villar de Domingo García, Javier Parrilla, ha reclamado a la Junta de Comunidades y a su presidente, García Page, “mayor respeto por nuestros mayores y políticas de gestión que los atiendan como es debido, con respeto y dignidad y menos prepotencia”. Los representantes populares han querido recordar que en estas fechas se cumple precisamente un año de las “insensibles declaraciones de Page en las que calificaba a las personas de más edad como no válidas, entre otras lindezas”, han afirmado.



Así, Benjamín Prieto ha querido centrarse en el mundo rural, “donde nuestros mayores necesitan ayuda, apoyo y atención. Esto se consigue con recursos asistenciales, residencias y viviendas. Es lamentable que una persona puede tener una plaza residencial en su municipio y que el gobierno de Castilla-La Mancha no le permita quedarse en su pueblo”. Prieto ha seguido relatando cómo “desde que Page entró en la Junta no ha concertado ni una sola plaza con las residencias de mayores”, llegando a situaciones tan absurdas y dolorosas como que “hay residencias de mayores que tienen plazas vacías y la persona que la necesita no puede utilizarla y se tiene que ir a 40 o 50 kilómetros”. A esta situación que venimos sufriendo desde 2015, apunta Prieto, se une la del servicio de ayuda a domicilio “en el que habiendo horas libres en municipios las personas que las necesitan se quedan sin asistencia y esas horas se pierden”.



Ana Guarinos, por su parte, ha recalcado las vergonzosas palabras pronunciadas hace un año por el presidente de la Junta, García Page, “hoy es un día para recordar un pasado y reivindicar el futuro de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y en especial los mayores. Un año de pandemia donde Page ha demostrado una gran falta de capacidad y una evidente falta de humanidad”. Guarinos ha querido destacar el papel fundamental que han desempeñado en nuestra sociedad las personas de mayor edad, “ahora necesitan nuestro cuidado y cariño. Han pasado tiempos difíciles, de posguerra, hambre, han trabajado y ahorrado para darle oportunidades a sus hijos, para sacar a sus familias adelante. Han forjado nuestra región y nuestro país y sacado a España adelante”.



La vicepresidenta segunda de Las Cortes ha declarado cómo Page “abandonó a su suerte a cientos de mayores y decenas de personal que trabajaba en las residencias por no haber querido ver la pandemia que venía y, después, por su soberbia y su orgullo al no querer hacer caso de lo que le pedíamos desde el Partido Popular”. “Rechazó todas las propuestas de nuestro presidente Paco Núñez. Pedimos test masivos para las residencias, dijo que no, un cribado, equipos de protección individual cuando no tenían los trabajadores, la intervención del ejército también se negó, un plan de contención en las residencias y tampoco lo hizo”.



“Desde aquí reivindicamos el trato que las personas mayores se merecen, el respeto que no han tenido. Muchos de ellos no solamente han fallecido solos porque no se les han permitido ni que sus hijos ni familiares fueran a verlos, sino que tenemos constancia de que fueron numerosos, así lo han denunciado responsables del mundo de la sanidad y del de las residencias, los que ni siquiera se les derivó a los hospitales en los momentos más duros de la pandemia”, ha recordado Guarinos.



“Por lo tanto, le pedimos a García Page que preste los recursos que necesitan las personas mayores, los trate como se merecen, que empiece a pedir disculpa y a mostrar menos prepotencia”, ha concluido la vicepresidenta segunda de Las Cortes regionales.