Rodrigo Reñones va a por todas frente al Villa de Aranda

REDACCION

viernes 16 de abril de 2021 , 13:02h

En la tarde de este jueves ha tenido lugar una rueda de prensa previa a la jornada 28 que disputa el Quabit el sábado 17 a las 18:30 frente a Blasgón/Bodegas Ceres Villa de Aranda, que ha servido también como presentación del nuevo técnico del conjunto alcarreño Rodrigo Reñones.



En ella, tanto Alejandro Ortiz, presidente del club, como Javier Rodríguez, director del área técnica deportiva, lamentaban profundamente la salida de Mariano Ortega del club y agradecían a Rodrigo Reñones su buena disposición para un fichaje que se ha realizado en un brevísimo periodo de tiempo debido a la colaboración del entrenador cántabro, que en cuanto contó con el beneplácito del propio Ortega, dio sin dudar el sí al club alcarreño.



Una vez presentado, Reñones se metió en harina haciendo la previa de la jornada 28 de Liga Sacyr ASOBAL. Tras la dura derrota de ayer frente a Valladolid, más por el resultado, que por el juego demostrado sobre la pista, los morados no piensa en un resultado distinto a la victoria para este sábado, tal y como su nuevo técnico lo refrendaba en rueda de prensa «Aranda es uno de los equipos que engañan, están en la parte baja pero su nivel competitivo no es malo y va a ser un partido complicado. La situación en la que estamos no ayuda a que los jugadores tengan la confianza que deberían tener pero hay que entender que va a ser un partido que nos va a exigir el máximo porque Aranda es un equipo que aprieta sobre todo con la relación que tienen con el pivote que es su base del ataque».



Jaime Gallardo es ya uno de los veteranos del equipo pese a su juventud. Como titular en el extremo derecho, espera que la llegada de un nuevo técnico traiga un cambio en el equipo en cuanto a resultados, pues en cuanto a trabajo los jugadores van a seguir dando el máximo como hasta ahora «el equipo ha mejorado muchísimo desde que empezó la temporada, algunos partidos se nos han ido en la recta final pero no ha sido un fallo de actitud, no se les puede reprochar nada a los compañeros».



La plantilla tiene claro que son los responsables de sacar el barco a flote, independientemente de la dirección del equipo y están decididos a ir a por todas «esto depende de nosotros, nosotros somos los que jugamos y marcamos o fallamos los goles. De aquí a final de temporada nos quedan siete partidos, siete finales y toca estar más juntos que nunca, más motivados que nunca y hasta el final».



Este partido se disputará el sábado a las 18:30 en el David Santamaría sin público por motivos sanitarios, se podrá seguir el partido a través del Twitter del club.