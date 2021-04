Stellantis Figueruelas presenta un ERTE para 650 trabajadores

jueves 15 de abril de 2021 , 19:07h

La dirección de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) ha presentado un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectará a 650 trabajadores del turno central (oficinas), pero no a los empleados de producción.



El proceso de negociación se ha iniciado este jueves y continuará la próxima semana. La compañía ha trasladado a la representación de los trabajadores que esta medida responde a la crisis ocasionada por la falta de semiconductores en Europa, que ha llevado a parar la producción en la planta en varias ocasiones, y a que los indicadores comerciales y logísticos presentan un "importante desajuste" entre el volumen de trabajo, los ingresos por fabricación y comercialización de vehículos y repuestos, y el volumen de personal de estructura y resto de gastos fijos.



"Esto obliga inevitablemente a ajustar la presencia de plantilla a estas nuevas condiciones y al volumen de actividad previsto para el corto y medio plazo", ha defendido la dirección de la planta. En concreto, el ERTE incumbe al personal dedicado a trabajo de oficinas, compras, IT -informáticos-, finanzas y atresnales -postventas-. El contrato de estos empleados se suspendería durante un máximo de 50 jornadas por persona en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2021.



El resto de los trabajadores de la planta, algo más de 900, que están relacionados directamente con la producción, no se verán afectados por este ERTE, ya que se utiliza el sistema de distribución irregular de jornada que tienen previsto en el convenio colectivo. Así, todo el personal que trabaja a turnos está excluido de la medida.