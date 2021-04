Línea Directa (Bankinter) sale a Bolsa el próximo 29 de abril a un precio de 1,317 euros por acción

jueves 15 de abril de 2021 , 19:03h

Bankinter escindirá y repartirá entre sus accionistas la propiedad de la aseguradora Línea Directa el próximo 28 de abril, un día antes de que comiencen a cotizar sus acciones de forma independiente. El banco ha logrado este jueves la aprobación del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la no oposición de la Dirección General de Seguros.



El precio para la subasta de apertura en el momento previo a cotizar se ha fijado en 1,3175 euros por acción, que es el resultado de dividir la valoración de Línea Directa, de 1.434 millones de euros, entre el número de acciones, que asciende a 1.088 millones.



Tras obtener en las ultimas semanas la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y la no oposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) a la adquisición por parte de ciertos accionistas de Bankinter de una participación directa significativa en la aseguradora, Línea Directa acaba de recibir 'luz verde' por parte de la CNMV a su folleto, el último paso que quedaba previo a su salida al mercado.



La entidad dirigida por María Dolores Dancausa tenía previsto haber realizado esta operación hace ya casi un año, pero la pandemia del coronavirus, que derivó en una inédita coyuntura y sus consecuencias, le obligaron a postergarla hasta ahora.



Según consta en el documento, está previsto que el consejo de administración de Bankinter, accionista mayoritario de Línea Directa con un 99,99% de su capital social, fije la entrega a los accionistas de Bankinter del 82,6% de Línea Directa y que las acciones de la sociedad se admitan a negociación el próximo 29 de abril.



De este modo, el último día que las acciones de Bankinter cotizarán con derecho a recibir acciones de Línea Directa sin contraprestación alguna será el 28 de abril. Al día siguiente, las acciones de ambas compañías cotizarán ya de manera independiente, de forma que quienes compren títulos de Bankinter tanto en esa sesión como en días posteriores ya no tendrán derecho a recibir ninguno de la aseguradora.



Tanto la fecha de inicio de cotización como el día límite que servirá de referencia para distribuir acciones de la aseguradora serán aprobados en la próxima reunión del órgano de administración, fijada para el 21 de abril.



La salida a Bolsa se realiza no mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), sino mediante un listing, procedimiento por el cual la compañía cotizará en el mercado ya con un accionariado, puesto que el banco entregará a sus accionistas la totalidad de la prima de emisión (1.184 millones de euros) en acciones de Línea Directa, lo que supone un 82,6% de su capital social.



Por su parte, Bankinter conservará el 17,4% restante, con un valor estimado de 249,7 millones de euros, según el análisis de valoración realizado con arreglo al asesoramiento de expertos independientes.



Con carácter previo a su salida a Bolsa, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 120 millones de euros, quedando su ratio de solvencia en torno al 210%, por encima de sus comparables europeos.