FS Pozo de Guadalajara pone en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación que está sufriendo

miércoles 14 de abril de 2021 , 13:14h

FS Pozo de Guadalajara ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación de acoso que está sufriendo por parte de diferentes entes. De esta forma, la entidad considera que desde diversos ámbitos le están haciendo la vida imposible para que no prosiga con sus actividades, cosa que no van a conseguir.



Desde principio de temporada se ha denegado por parte del Ayuntamiento de la localidad el uso de instalaciones deportivas para practicar deporte, vulnerando derechos constitucionales como el que viene reflejado en el artículo 43.3 de la Constitución Española (Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio).



FS Pozo de Guadalajara considera que se está aprovechando el estado de alarma y la excusa de la pandemia para tratar de eliminar su actividad. No hay razón alguna para ue no se pueda hacer una actividad en Pozo de Guadalajara que si se está realizando en todas las localidades limítrofes y no limítrofes, más teniendo en cuenta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha autorizado el programa Somos Deporte 3-18 para comenzar el Deporte Escolar el próximo 24 de abril.



Los equipos federados del club llevan compitiendo desde el pasado mes de octubre, con un gran perjuicio económico para el club ya que están pagando para alquilar pistas en Guadalajara capital para poder entrenar y jugar.



La gota que ha colmado el vaso de toda esta situación es el hecho de que el consistorio haya decidido ponerse a reformar, sin previo aviso, las únicas pistas deportivas públicas de la localidad (las cuales veníamos usando hasta ahora), tras años de abandono y dejadez, en el crítico momento en el que nuestros equipos de Deporte Escolar iban a empezar a competir, a sabiendas de que no hay otras instalaciones deportivas de acceso libre en Pozo de Guadalajara para que se pueda al menos entrenar.



El argumento utilizado por el Ayuntamiento para no dejar las instalaciones, escudándose en la pandemia, Consejo Escolar, etc., es que la actividad deportiva la realiza mucha gente que no es de la localidad o no va al colegio de la localidad. Aproximadamente el 40% de los 100 deportistas que hay inscritos en la modalidad de fútbol-sala no son de Pozo de Guadalajara. Usa ese argumento por parte de una institución pública para denegar el fomento de la práctica deportiva es xenófobo, ya que vulnera derechos fundamentales de la Constitución como el que refleja el artículo 14 de la Carta Magna (Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social).



Por todo ello, y viendo el atropello sistemático al que está siendo sometido nuestra entidad se ha decidido de manera unilateral usar las pistas al aire libre del colegio como lugar de entrenamiento hasta que el ayuntamiento se decida a solucionar el problema, ya que los niños tienen derecho a hacer deporte. El club siempre cumple estrictamente todos los protocolos marcados tanto por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que no hay razón para que poco más o menos se intente vender que FS Pozo de Guadalajara es un terrorista biológico.

biológico.



En todas las localidades aledañas y en Guadalajara capital se están utilizando instalaciones de colegios para entrenar, por lo que FS Pozo de Guadalajara está legitimado a poder hacer uso de las mismas porque no hay otra opción.