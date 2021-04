Denuncian el "caos y descontrol" en la vacunación "de jornada de puertas abiertas" en Pastrana

lunes 12 de abril de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional por Guadalajara, Ana Guarinos, ha asegurado que en pandemia la única fórmula efectiva de parar el virus es la vacuna, que sólo la vacuna puede acabar con la pandemia. Sin embargo, ha dicho, “mientras los castellano manchegos y los guadalajareños estamos preocupados y estamos siendo responsables, haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer, nuestros responsables políticos se dedican a organizar líos de mucho cuidado con las vacunas y se dedican también a pasar un fin de semana en Canarias mientras el común de las personas no podemos salir de la región”.



Guarinos ha apuntado que el proceso de vacunación es fundamental “porque es la única manera de contener el coronavirus y la expansión del mismo entre la población” y por lo tanto de “proteger la salud y la vida”. Al no existir suficientes dosis “la vacunación de las personas tiene que basarse en un procedimiento ordenado y organizado por grupos prioritarios (sanitarios, educadores, fuerzas y cuerpos de seguridad…), por edad, por riesgo, tal y como determina la estrategia de vacunación que establece el Ministerio de Sanidad y que está al alcance de todos.



En este sentido se ha referido a lo sucedido en la Gerencia de Atención Integral del SESCAM en Pastrana con el proceso de vacunación, lo que un medio de comunicación provincial ha definido como “día de puertas abiertas” y que refleja el descontrol que hay con las vacunas y el caos que se está provocando.



Coincidiendo con los días de Semana Santa este centro de salud citó a personas a las que les correspondía ser vacunadas por edad con una dosis de la vacuna de AstraZéneca. Guarinos desconoce si porque se citó a menos gente o porque las personas citadas no acudieron, “muchas dosis de las recibidas se quedaron sin administrar.”



Ante esta situación, desde el Centro de Salud decidió invitar a todo el que pasaba por allí o se quisiera pasar a vacunar sin ningún tipo de control ni criterio sanitario. Guarinos ha asegurado que “se vacunó sin criterio, se invitó a vecinos de los municipios pertenecientes a esta zona de salud, se vacunaba a pacientes y familiares si los acompañaban (fueran o no de los municipios que pertenecen a esta zona de salud), se vacunó a voluntarios que se quisieran vacunar, e incluso parece que se avisó a gente sin criterio alguno, ni por pertenencia a grupo prioritario, ni por edad, ni por pertenencia a la zona de salud del centro de Pastrana”. Incluso parece que “se avisó a municipios no pertenecientes a esta zona de salud, entre ellos Sacedón”. Es más, ha asegurado, “vacunaron a personas que no deberían ser vacunadas con AstraZéneca por no pertenecer al intervalo de edad marcado por Sanidad”.



En definitiva, ha aseverado Guarinos “lo que pasó en esta zona de salud evidencia el descontrol con el que está actuando el Gobierno de Castilla-La Mancha en algo tan importante para nuestra salud como es la vacunación, el único método efectivo para parar el virus”. Hasta la fecha la Consejería de Sanidad no ha informado al respecto sobre lo sucedido y el PP-CLM ha solicitado la comparecencia del Consejero en Comisión “para esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades”.



Viaje a Canarias de Page y el Consejero de Sanidad



En esta rueda de prensa la vicepresidenta segunda de las Cortes Regionales se ha referido también a otro asunto “que demuestra la responsabilidad de los castellano manchegos y de los guadalajareños, y la evidente irresponsabilidad de Page y su consejero de Sanidad con su viaje privado a las Islas Canarias, este pasado fin de semana”. La diputada regional ha explicado que el viernes, el responsable regional tenía agenda oficial en Tenerife, con únicamente dos actos oficiales en agenda, uno a las diez y otro a las once de la mañana, por lo tanto, la agenda oficial terminó el viernes a mediodía. Sin embargo, aprovechando el viaje oficial pagado por todos los castellano manchegos, Page y su Consejero de Sanidad decidieron quedarse el fin de semana y aprovechar el sábado para hacer turismo privado por la isla de La Palma”.



Guarinos ha criticado que mientras Page mantiene cerrada la región para los demás, “él y su consejero de Sanidad se vayan de turismo”. Es lamentable, ha dicho, “que un guadalajareño no pueda ir a Canarias, ni a Madrid, ni a ningún sitio porque no podemos salir de la región, pero Page que es quien dicta las prohibiciones no se las aplique a sí mismo y se permita el lujo de irse de fin de semana a Canarias”.



A su juicio “no es comprensible que los castellano manchegos podamos salir de la Región, pero quien dicta las normas, establece las prohibiciones, y limita nuestros derechos, sí se pueda ir un fin de semana de turismo a Canarias”.



Igualmente ha reprochado al Gobierno regional que prohíba trabajar “cerrando empresas sin prácticamente aviso previo, que nos obligue a estar en casa a las doce de la noche, que nos prohíba salir de doce a seis de la madrugada, que no nos permita ir a otra Comunidad a ver a nuestra familia o que no nos deje ir a la vecina Comunidad de Madrid con la que somos limítrofes, pero él si pueda irse a Canarias de turismo el fin de semana”.



Por todo ello, ha exigido una explicación de cómo es posible “que quien más prohíbe, limita, impide trabajar, cierra hostelería sin avisar y sin criterios objetivos y mantiene el cierre perimetral de Castilla-La Mancha se salte las normas aprovechando un viaje oficial para hacer turismo privado en Canarias”, ha concluido.