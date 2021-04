En invierno no solo se deshojan las flores (Cartas con mucho amor y humor entre un marinero en alta mar y su novia camarera en un bar de carretera)

lunes 12 de abril de 2021 , 07:35h

Blas Garcia Peláez marchó con la flota de Pescanova rumbo a mares lejanos dejando atrás a su novia Hortensia Sanpatrás, camarera de un bar de carretera sito en Illescas.

Su relación epistolar narra las vicisitudes de ambos intentando capear las inclemencias y tempestades del día a día.

Su amor sobrevive al fuerte oleaje de la distancia y del paso del tiempo, demostrando una vez más la fuerza y la magia de la palabra que, a pesar de lo que digan las malas lenguas, vale sin duda mucho más que mil imágenes.

Capítulo 6.- En invierno no solo se deshojan las flores

Groenlandia, 21 de diciembre de cualquier año.

Hortensia, mi flor que renace en primavera y sucumbe, aunque no en mis pensamientos, por el frío cruel del invierno.

Te echo de menos mirando con intensidad la foto que me llegó adjunta a la última misiva.

Sé a ciencia cierta que tus pechos son poco cristianos, pero después de la oración de cada noche, los venero con mucha dedicación y con aún más entusiasmo.

De las focas no te hablo que nos pueden oír, aquí sobran oídos y malas intenciones, que hace no mucho solo mataba el hambre y el escorbuto.

Pero ya que te interesa y para que no pienses mal, hay mucho que contar, espero que en su momento seas comprensiva.

Ahora me toca guardia en cubierta con las manos en los prismáticos hasta el amanecer, que llegaremos, Dios mediante, al frío y desolador puerto de Nuuk.

Por la tarde nos darán permiso después de tantos días de ver tan solo agua, peces y sal.

Tengo pensado dar un paseo y estirar las piernas, después emborracharme para pensar en ti, y valga la redundancia, aunque de tanto pensar me explote el cerebro.

No quiero hablar de sexo, para que nos vamos a martirizar más? Bastante estamos sufriendo. Pero imaginaré que te estoy besando tu boca, siempre pintada de rosa, hasta llegar a tu apenas deshojada flor de los únicos caprichos que me permito.

Me esconderé en la oscuridad del puerto, a pesar del frío y luchando contra él, con una mano en la botella y la otra en la parte de mi cuerpo que es más tuya que mía para dedicarte mi mejor brindis.

Escríbeme pronto, tus palabras son la fuente donde ahogo mi desesperanza y el mar donde renace la esperanza, valga otra vez la bendita redundancia.

Tu lobo de mar que aúlla aunque no le puedas oír pero sí sentir, Blas Garcia Peláez

Illescas, 30 de diciembre del mismo año, por poco.

Queridísimo Blas,

Te escribo rauda y veloz, tan pronto he recibido tu carta, escueta, la verdad. Pero sé que los sentimientos están ahí, escondidos en las palabras, porque si hay algo de lo que me pueda vanagloriar, aparte de tus adoradísimos pechos, es de que sé leer entre líneas. Aprecio en tus palabras lo mucho que me quieres y me añoras.

Me ha dicho mi prima que la piel de la cara se mantiene firme a base de mucho amor, el tuyo o el de cualquiera, aunque solo sea en pro de mi reconocida belleza.

Pensaba que se refería a los besos, pero no. La ciencia avanza, marinerón de mis antojos.

Se refiere al dulce, a la par de amargo, del elixir que viertes haciendo el amor cuando estás conmigo y ahora en la soledad rodeado de bigotudas focas.

No es que yo necesite que se me tense la piel, que por genética la tengo tersa, pero si se puede mejorar para que negarme y dar la espalda a la naturaleza, que si lo haces después se rebela y se vuelve tu contra. Sería una necedad por mi parte. Y yo de necia, poco tengo, tú lo sabes que conoces hasta mis entrañas.

Qué opinas al respecto, mi popeye incombustible, que jamás te han hecho falta espinacas para darme tela marinera, de eso doy fe.

Lo escueto de mi carta no le resta intensidad ni devoción, Blas mío.

Tu Hortensia, desflorada y apagada en tu larguísima ausencia.