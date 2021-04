El 88,4% de las empresas que respondieron a una encuesta de la CEOE-CEPYME de Guadalajara tuvieron que DISMINUIR SU PLANTILLA durante el pasado año

viernes 09 de abril de 2021 , 13:20h

La crisis sanitaria del COVD-19 ha venido aparejada a una crisis económica que ha afectado a unas empresas que todavía no se habían recuperado del todo de la crisis económica del 2008. Pero esta crisis sanitaria-económica, ha traído también consigo un cambio en los modelos de vida, tanto de las personas, como de la forma de actuar de las empresas.



Por este motivo y, para pulsar la actual situación, CEOE-CEPYME Guadalajara ha realizado en encuentra entre las empresas de la provincia de Guadalajara, “Barómetro empresarial 2020-2021 de la provincia de Guadalajara”.



Una encuesta online, dirigida a empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara, a la que se han recibido 350 respuestas relacionadas con el número de trabajadores, actividad de la empresa o facturación, además de analizar las perspectivas que tiene el tejido empresarial alcarreño de cara a este 2021.



Las empresas que han respondido a la encuesta son, en un 44,3% S.L., seguidas de los autónomos con un 37,1%, las S.A. con un 11,4% y otros con un 7,1%, siendo, en un gran mayoría, un 45,7% empresas de entre 1 a 5 trabajadores, seguidas de las de 0 trabajadores con un 15,7% y ya con un 11,4% y con sendos 10% las de 10 a 25 trabajadores y las empresas con 6 a 10 trabajadores y de 26 a 100, respectivamente.



Por sector de actividad, las empresas que han participado en el “Barómetro empresarial de la provincia de Guadalajara 2020-2021”, elaborado por CEOE-CEPYME Guadalajara son, en su mayoría del sector de la hostelería con un 24,3%, porcentaje igual a aquellas empresas comprendidas en el apartado otros donde se engloban empresas de ocio, educación o actividades del deporte, entre otros. Las respuestas del sector del comercio han ascendido hasta los 21,4% seguidas del metal con un 11,4%. También han dejado su opinión empresas de la industria, instaladores, construcción, agroalimentario o belleza, entre otros.



También han participado empresas de toda la provincia, siendo un 30% del Corredor del Henares, 26% de Guadalajara capital, mientras que el 44% restante, corresponden a empresas del resto de la provincia alcarreña.



Variaciones.-



Analizando las respuestas obtenidas se desprende que el 25,7% de las empresas afirma que su facturación disminuyó, a lo largo de 2020, con respecto a 2019 entre un 25 y un 50%. Aquellas que consideran que esta variación fue superior al 50% ascienden al 22,9% del total de respuestas recibidas, mientras que es un 20% las empresas que ven como su facturación ha disminuido entre un 1º y un 24%.



También las hay que consideran que su facturación ha aumentado ente un 1 y un 24% (15,7%) y las que ven como su cuenta de resultados no ha variado, un 10% de los encuestados.



En concreto, un 68,6% de las empresas encuestadas vieron como su facturación descendió en 2020 en comparación con el ejercicio de 2019.



De igual forma, entre las 350 empresas que contestaron a la encuesta, se desprende que el 48,6% de las empresas considera que su plantilla no ha variado en 2020 con respecto a 2019. Un 20% ha visto reducido el número de sus empleados entre el 1 y el 24%, mientras que el 11,4% de las respuestas admiten una disminución de su plantilla en más de un 50%.



En total un 88,4% de las empresas que han respondido al barómetro de la Patronal alcarreña que, durante 2020 vieron como su plantilla descendió o se quedó estancada.



Habiendo empresas, concretamente un 8,6% que admiten haber aumentado su plantilla entre un 1 y un 24%. Siendo menos del 3% aquellas que han aumentado su plantilla más de un 50%.



Y es que, ante la pregunta, “En 2020, ¿ha adoptado alguna medida de ajuste de personal?, el 48,6% de las respuestas han sido afirmativas, frente al 51,4% negativas.



De las respuestas afirmativas el 78,6% lo hicieron a través de un ERTE, mientras que el 21,4% hicieron este ajuste de personal reduciendo su plantilla.



Durante la práctica totalidad de 2020, la supervivencia de las empresas de la provincia de Guadalajara se vio supeditada a préstamos, ERTEs y ayudas de las diferentes administraciones. En este caso, el 51,4% de las empresas que contestaron, que no habían recibido ningún tipo de ayuda o subvención pública, mientras que el 48,6% admiten haber recibido este tipo de ayudas. De este porcentaje, el 35,6% recibieron ayudas o subvenciones regionales, el 10,2% fueron municipales, mientras que el 2,8% fueron ayudas estatales.



Previsiones.-



Si hablamos de previsiones y, a pesar de las reservas que puedan tener, las empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara se muestran esperanzadores ante el futuro, pues el 71,4% considera que, para este 2021 aumentarán o mantendrán su facturación frente al 28,6% de las respuestas que afirman que a lo largo de este año, verán disminuir su facturación.



Ante estas perspectivas de futuro y, hablando en términos de previsión de contratación, un 77,1% prevé mantener o aumentar su plantilla.