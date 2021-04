José Antonio Zarzalejos: “El relato de los últimos seis años en España es casi un thriller"

viernes 09 de abril de 2021 , 13:10h

“El relato de los últimos seis años en España es casi un thriller”, “el Rey Emérito ha traicionado a su hijo”, “(Juan Carlos I) no volverá a España mientras el Ministerio Fiscal no clarifique su situación”, “yo sí creo que Leonor va a reinar”, “Pedro Sánchez ha apoyado al Rey en momentos cruciales”. Estos fueron algunos de los mensajes de José Antonio Zarzalejos, jurista, periodista, exdirector de El Correo y ABC, analista político y escritor, en el diálogo que mantuvo con David Jiménez, también periodista, exdirector de El Mundo, analista político y escritor, durante una nueva edición del Observatorio PROA celebrada ayer en la sede de Deusto Business School en colaboración con Editorial Planeta.

El evento, centrado en la última obra de Zarzalejos, ‘Felipe VI, un rey en la adversidad’, fue presentado por Lucía Casanueva, socia directora de PROA junto a Valvanuz Serna, quien lo enmarcó en el objetivo de la consultora de participar en la reflexión para el progreso.

El adjunto al presidente de El Confidencial explicó que el objetivo con el que escribió el libro fue “reconstruir los episodios menos conocidos de estos seis años” de reinado de Felipe VI, tras percibir un “apagón editorial” respecto a él a partir de 2018.

Un libro, “largamente incubado, pero elaborado con cierta rapidez”, que, detalló, pivota sobre cuatro claves: una inmersión en la historia de la monarquía española y las europeas, otra de carácter jurídico constitucional para examinar las resoluciones desde la abdicación de Juan Carlos I, no contó con la aprobación del Rey (“al que conozco desde 1999”) y una aproximación a él a través de personas que le conocen bien, “la fase más difícil”.

Zarzalejos repasó los hitos más importantes del reinado de Felipe VI y destacó las dificultades que ha tenido que afrontar tras la “traición” de su padre al entregarle una Corona “con una lamentable reputación”, pero opinó que la Monarquía no está en peligro y que su hija Leonor va a reinar, si no surge “algún elemento convulsivo cuando concluya la investigación sobre el Rey Emérito”. Lo argumentó en la “capacidad de remontada” que tiene el actual monarca, sobre el que “el CIS no ha preguntado desde 2015”, pero que personalmente tiene casi un “notable”, en que cambiar la forma del Estado a República exige un proceso constituyente y en que “Leonor es una mujer y estamos en el siglo de las mujeres”, y no tiene “adherencias negativas”. A lo que añadió el ejemplo de otras monarquías parlamentarias europeas que funcionan perfectamente. “Y los reyes tienen sentido en las democracias en la medida en que son funcionales”, añadió en otro momento. También rechazó la posibilidad de un referéndum sobre la Monarquía alegando que tiene una legitimación constitucional y que sin proceso constituyente no hay mecanismos para hacerlo.

Coincidió con David Jiménez en que el mayor daño a la Monarquía se lo ha provocado Juan Carlos I, un nombre prácticamente evitado durante toda la charla en favor de “Rey Emérito”, pero discrepó respecto a la “socialización de la culpa” en la protección periodística, mediática y empresarial de esta. “La responsabilidad de las conductas privadas le corresponde a él y solo a él”, sentenció enérgicamente.

Una situación que, en su opinión, ha provocado en muchas ocasiones un “escrutinio casi inquisitorial” de su hijo, quien, según el escritor, es consciente de que su actuación debe seguir “criterios de ejemplaridad en lo público y en lo privado”, porque su función es “ser ejemplar y referencia de valores cívicos”.

Cuestionado por el papel del PSOE durante el reinado de Felipe VI, disintió de la extendida opinión de que Pedro Sánchez está “cómodo manteniéndolo en la irrelevancia”, en expresión de David Jiménez. Por el contrario, opinó que el actual presidente del Gobierno, pese a “algunos errores”, ha tenido “un comportamiento positivo con el Rey, pero silente, ha apoyado al Rey en momentos cruciales”.

Y justificó esos silencios del gobernante en el hecho de tener que compartir la mesa del Consejo de Ministros con un partido antimonárquico y republicano como Podemos. En este sentido, rechazó las “criticas injustificadas” de la derecha al jefe del Ejecutivo por su capacidad para exacerbar a las bases más antimonárquicas del socialismo.

Los dos periodistas abordaron, asimismo, el difícil papel jugado por la Reina Letizia, “la primera plebeya reina consorte, con un matrimonio anterior, profesional brillante y de ideas muy abiertas”, en palabras de Zarzalejos, que alabó el que, pese a no tener un papel constitucional, se haya adaptado a su posición y, además, “quiere aportar a la Corona”.

Respecto a la política de comunicación de la Casa Real, consideró que necesita un cambio y debe ser más proactiva, con discursos más sustanciosos en contenidos, y opinó que el Rey “tiene una conversación pendiente con la sociedad española”. Conversación que, según el analista político, no se podrá producir mientras no se depuren las responsabilidades de su padre y la sociedad esté tan crispada.

Para concluir, vaticinó, que la vuelta del Rey Emérito a España no se producirá mientras “el Ministerio Fiscal no clarifique su situación”, porque “está sometido a la disciplina de la Casa Real y del Gobierno”.