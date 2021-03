WWF llevará este sábado la naturaleza a los ciudadanos en la segunda ‘Hora del Planeta’ online por la pandemia de COVID

viernes 26 de marzo de 2021 , 19:34h

El director de comunicación de WWF, Miguel Ángel Valladares, ha explicado en una entrevista con Europa Press que la celebración llega cargada de mensajes pero en esta ocasión en un contexto “muy especial” y por eso la organización quiere este año que ‘La hora del planeta’ sea un momento de “celebración”, “de intentar olvidar este tiempo difícil transcurrido; regalar y disfrutar de la naturaleza que tanto se ha añorado en el confinamiento. “Queremos transmitir un mensaje de esperanza e ilusión”, ha manifestado.



Así, asegura que a pesar de no poder celebrar de forma multitudinaria la campaña más grande a nivel mundial, será “una jornada preciosa” en la que la naturaleza se trasladará a las casas a través del canal Youtube donde WWF emitirá un programa especial de una hora de duración entre las 20.25 y las 21.30 horas.



La jornada estará dirigida por el divulgador Jacob Petrus y se realizará un recorrido por la naturaleza “más salvaje” del planeta a través de los proyectos de la ONG a nivel mundial para que la gente “se conecte a la naturaleza”. Este año, la ONG promueve la creación urgente de un Acuerdo para la Naturaleza y las Personas.



Valladares ha precisado que hasta este viernes se han sumado 470 ayuntamientos, 125 empresas y 300 organizaciones en toda España, lo que supone una de las cifras más altas de los trece años en los que la celebración se organiza en España. “La convocatoria sigue abierta y seguro que habrá nuevas incorporaciones en las últimas horas”, ha confiado y “sorprendido” de como la sociedad se ha volcado este año.



Además, ha recordado que sumarse a la campaña no supone solo apuntarse y apagar la luz, sino que la ONG pide a los Ayuntamientos y empresas que se adhieren un compromiso concreto, al tiempo que les proporciona pautas para mejorar su gestión ambiental. Este año las recomendaciones para los Ayuntamientos se centrarán en la “renaturalización” de los municipios.



Asimismo, ha subrayado que este año la campaña va “aún más allá” del cambio climático ya que en 2021 se añade a esta jornada de reflexión la pérdida de biodiversidad. Valladares recuerda que este año se celebran dos citas “clave” para el planeta: en mayo, la Cumbre Mundial de Biodiversidad en Kunming (China) y a final de año la Cumbre del Clima de Glasgow (Reino Unido).



En la campaña ‘La hora del planeta’ de este año participan más de 190 países, que sumarán millones de personas en todo el mundo con el lema ‘Conectar con la naturaleza’. Se trata de la mayor movilización a nivel mundial desde que la iniciativa se inició en Sidney en 2007. En España comenzó a celebrarse hace 13 años.



Durante la celebración este sábado, que comenzará a las 20.25 horas se emitirán contenidos especiales para “conectarse a la naturaleza con los cinco sentidos” con una película que recorre de la mano de diferentes personas los cinco sentidos.



El programa contará también con mensajes del secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, y de rostros conocidos como Boris Izaguirre, Raquel Sánchez Silva, el chef Joan Roca o Salvador Calvo, director de la premiada película Adú. También se ha sumado a la Hora del Planeta la actriz, Ester Expósito.



Mientras, los 445 ayuntamientos y las 300 organizaciones, instituciones, organismos y empresas, apagarán la luz de sus monumentos más emblemáticos como símbolo para luchar contra el cambio climático y la destrucción de la naturaleza.



También Patrimonio Nacional apagará la luz de sus monumentos, como el Palacio Real, el Panteón de Hombres Ilustres, el Palacio Real de Aranjuez, el Palacio Real de La Granja (Segovia), el Palacio Real de La Almudaina (Palma de Mallorca) y el Monasterio de Las Huelgas (Burgos) apagarán sus luces durante una hora. Todos menos El Escorial que según Valladares este año por motivos de organización interna no podrá oscurecerse. Al ‘apagón’ se han sumado también más de 125 empresas.



Este mismo viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha anunciado que también apagará su luz para demostrar el compromiso del Ejecutivo con un mundo más sostenible. Así, informa de que apagará la luz tanto la sede del MITECO como la de todos sus organismos adscritos.



“Este año, más que nunca, debemos sumarnos a la Hora del Planeta, una iniciativa que simboliza la trascendencia de la lucha contra el cambio climático. Por eso, mañana debemos recordar que es posible cambiar las cosas, y que un gesto pequeño puede hacer mucho por nuestro planeta”, ha señalado la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.



eL secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se plantea que aunque pueda parecer un gesto sencillo, “¿cuántas veces es capaz la humanidad de actuar a un tiempo y en una misma dirección?”. La hora del planeta se celebra cada último sábado de marzo del año como un gesto simbólico para concienciar sobre el cambio climático.



En el ámbito empresarial, Inditex será el partner de esta edición, que cuenta con el respaldo de 16 empresas colaboradoras: Ambilamp, Banco Santander, Callao City Lights, Clearchannel, Coca-Cola, Ecovidrio, El Corte Inglés, Jcdecaux, Leroy Merlin, Mahou San Miguel, Mapfre, RB, Renfe Transporte Sostenible, Sanitas, Tena y Tetra pak.



Entre las empresas figuran en el listado corporaciones de todo tipo de sectores, como el agua, la alimentación, la banca, los seguros, cadenas de supermercados, centros comerciales etcétera.



Para ‘conectar con la naturaleza’ a todos los públicos, un año más Pocoyó será el ‘Embajador infantil de La Hora del Planeta’. Pocoyó y sus amigos ofrecerán nuevos vídeos, canciones, abrazos virtuales y un cuadernillo de actividades que está disponible en la web del personaje infantil y en youtube y que incluye algunas propuestas para aprender a cuidar la naturaleza.



Por último, la ONG informa de que en el viaje online que dirigirá Jacob Petrus a partir de las 20.25 horas WWF recorrerá los proyectos de la ONG desde el Ártico a Sudáfrica o el Amazonas, con testimonios de miembros de la ONG, imágenes y vídeos, que también incluye puntos de la geografía española como la Sierra de la Culebra (Zamora), donde trabaja por la coexistencia con el lobo, Sierra Morena (Ciudad Real), donde realiza un proyecto de recuperación del lince ibérico o el Parque Nacional de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz), donde lucha para frenar el robo ilegal de agua y conservar, en definitiva, el patrimonio natural mundial.



ACCIONES EN TOLEDO

En Toledo, la Diputación apagará la iluminación de su Palacio Provincial entre las 20.30 y 21.30 horas, volviendo a sumarse otro año más a esta convocatoria, mientras que el Ayuntamiento llevará a cabo un ‘apagón’ de sus monumentos y fuentes ornamentales entre las 20.30 y las 21.30 horas.



Además, en la capital regional, las fachadas del Ayuntamiento, de la Delegación del Gobierno en la plaza de Zocodover o de las Cortes de Castilla-La Mancha y del Palacio de Fuensalida, se apagarán a las 20.30 horas, al igual que la iluminación artística del Alcázar, de la Catedral, de la Puerta de Bisagra o del Baño de la Cava, también dejarán de lucir durante una hora espacios como el Puente de Alcántara, el Puente de San Martín, las riberas del Tajo, el Circo Romano, las murallas, la Puerta del Sol y la Puerta de Alfonso VI.



Otros de los espacios patrimoniales con los que el Ayuntamiento se suma a esta hora del Planeta 2021 son el Teatro de Rojas, la Iglesia de los Jesuitas, la de San Sebastián y la de Santiago del Arrabal, así como el Castillo de San Servando, y la iluminación y fuentes ornamentales de la ciudad