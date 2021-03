IU denuncia "otro Pleno bochornoso" del Ayuntamiento de Azuuqeca

viernes 26 de marzo de 2021 , 13:34h

En la tarde de ayer se celebraba otra sesión plenaria en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, marcada por falta de democracia y de atención a las propuestas de cada grupo para mejorar el municipio y la vida de sus vecinos.

Según ha manifestado María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal, el Gobierno de Blanco no sólo falta al respeto a los representantes políticos de la oposición, sino a la propia institución, al conjunto de la ciudadanía y al significado de la palabra democracia.

Pérez considera inadmisible que el Gobierno municipal hable un día antes del resultado de la votación de los asuntos que se someten a debate, cuando ni siquiera el Pleno se ha pronunciado, lo que demuestra, con esa actitud dictatorial, lo poco que le importa las opiniones de los demás, algo impropio de un alcalde. Son el máximo ejemplo del desprestigio de la política.

La portavoz ha lamentado que el Gobierno rechazara todas las propuestas de su grupo que iban encaminadas a mejorar la vida de la población, a reforzar la seguridad y atender la necesidad social que, debido a la crisis, va en aumento.

Para Edgar Fernández San José, el trabajo que realizan desde su grupo es pisoteado por un Gobierno al que sólo le importa figurar. Presentamos muchísimas mociones para mejorar la vida en el municipio, algunas aprobadas con el voto favorable de ellos, y lo más sorprendente es que incumplen todos los acuerdos y les da absolutamente igual. Por esa razón, no quieren dar a conocer en la página web municipal las mociones aprobadas porque ni siquiera ejecutan los acuerdos. Con ello, demuestran lo poco que respetan a los vecinos.

Rodrigo Vasco Blas, también edil del grupo de IU, ha manifestado que su grupo considera que la idea de adherirse a la Red de ciudades es buena y motivadora que caminan porque si el ciudadano está en la calle, eso es un síntoma de que la ciudad va bien. Sin embargo, haciendo un análisis de la situación del municipio, hemos observado que son muchos los problemas que existen y que hay que solucionar para que en Azuqueca las personas puedan caminar de forma segura y disfrutar de una calidad de los espacios públicos en cualquier momento.

Vasco ha señalado a modo de ejemplo, los problemas de aparcamiento que existen en distintas zonas del municipio: Vallehermoso, estación del ferrocarril, Calle Torrelaguna, Calle Progreso, Bulevar de las Acacias… el lamentable estado del carril-bici y los obstáculos con los que se encuentran las personas con movilidad reducida. El edil ha recalcado que, ante esto, no podemos adherirnos a una red si el Gobierno previamente no ha realizado un diagnóstico de las deficiencias que presentan las calles y fijar los objetivos para mejorar y hacer que Azuqueca se mucho más accesible para recorrerla a pie. Esta adhesión no implica nada si no hay un proyecto detrás que sustente sus objetivos. El Gobierno municipal demostró una vez más que no le importa las sugerencias que le trasladamos desde nuestro grupo y que lo único que le interesaba era sacar un titular, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Los tres ediles han terminado afirmando que los azudenses no se merecen a un Gobierno que no les escucha, que no tiene en cuenta las propuestas de mejoras del municipio y que no se toma en serio los problemas reales que tiene el municipio.