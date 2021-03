Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Sanidad y CCAA acuerdan NO ampliar el toque de queda y NO alterar las restricciones en Semana Santa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 24 de marzo de 2021 , 20:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El posible cierre a las 20 horas de la actividad no esencial ni se ha discutido en el Consejo Interterritorial de Salud. Las autonomías reclaman a que se aumenten los controles sobre los cierres perimetrales.



Sin cambios en las restricciones planteadas para Semana Santa. Ni se adelanta el toque de queda, ni se amplía el cierre de toda actividad no esencial. Estas son las principales conclusiones de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que forman el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que tenía sobre la mesa la posibilidad de endurecer las restricciones para los días festivos que se avecinan.



Un debate que abrió la ministra del ramo, Carolina Darias, a través de varias llamadas a los consejeros de Salud para plantearles que se impidan los movimientos de la población desde las 20 horas y se decrete el cierre de sectores como la hostelería desde la misma hora. Unas propuestas que finalmente ni han formado parte del orden del día de la reunión.



Esto supone que todas las comunidades estarán cerradas perimetralmente desde el 26 de marzo y hasta el 9 de abril. Lo que implica que no se podrá salir de una CCAA ni entrar en otra durante casi dos semanas. A esto se suma que la movilidad de los ciudadanos estará prohibida en todo el territorio nacional a partir de las 23 horas. Un toque de queda que se extenderá hasta las 6:00 horas del día siguiente.