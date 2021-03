Ruiz-Jarabo, expresidente de SEPI en TRECE TV : "Plus Ultra es un chiringuito se mire por donde se mire"

miércoles 24 de marzo de 2021 , 20:55h

El expresidente de SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, y también exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE las ayudas por un valor de 53 millones de euros que el Gobierno ha destinado a la aerolínea Plus Ultra: "En absoluto cumple con los requisitos. El objetivo del fondo de rescate es para salvar aquellas empresas que siendo rentables y teniendo un interés para el estado por su carácter estratégico, corren peligro por la crisis generada por la pandemia de desaparecer".



En su intervención en TRECE, Ruiz-Jarabo aclara que "de solvente, Plus Ultra, no tiene nada de nada. Es una empresa con pérdidas en los últimos años y cuyo balance está deteriorado. Estaba en causa de disolución legal. La prueba de su falta de solvencia es que la banca le ha negado cualquier crédito que ha pedido antes del fondo de rescate. En cuanto al carácter estratégico, no cumple ninguna posibilidad. No es líder en su sector, participa en el 0,03% de las ventas del sector aéreo en España, su desaparición no provocaría que surgiera un oligopolio y desde luego una crisis social tampoco aparecería. Nunca debió de acceder al fondo de rescate".



Además, el expresidente de SEPI –la institución que propone y aprueba las empresas beneficiarias en el reparto de estos fondos–, también pone sobre la mesa que "el segundo escándalo es cuánto se le ha dado, si hacemos una comparación con lo que se ha puesto a disposición de Air Europa, guardando una proporción por volumen de facturación, a Plus Ultra le corresponderían proporcionalmente 2 millones de euros, y ha recibido 53 millones".



Ignacio Ruiz-Jarabo, que se ha mostrado muy contundente en sus declaraciones, ha añadido que la aerolínea "es un auténtico chiringuito se mire por donde se mire por su balance, su cuenta de resultados, por su flota, un solo avión. ¿Qué pensarán las empresas familiares que cierran sus negocios por haber recibido 0€ de ayudas del estado? Si se hubieran dado esos 53 millones a las pequeñas empresas, a 50.000€ por empresas, se habrían salvado 1.000 pymes hoy castigadas por la pandemia y la desatención absoluta del Gobierno español. Plus Ultra no podrá devolver el crédito y todo apunta a que será una pérdida directamente para las cuentas del Estado".