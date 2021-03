Fallece Jesús Fernández Vaquero, expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha

miércoles 24 de marzo de 2021

Jesús Fernández Vaquero, expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha fallecido este miércoles, tras ser hospitalizado en los últimos días por problemas graves de salud.



Las banderas de la sede de la Presidencia autonómica y de las Cortes regionales ondearán a media asta, en recuerdo del que fuera presidente de las Cortes.



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado “profundamente” el fallecimiento del que fuera presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en la anterior Legislatura, Jesús Fernández Vaquero. “Hoy lamento el fallecimiento de un gran amigo, un insustituible amigo”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo regional, que ha trasladado todo el ánimo a la familia y el agradecimiento a todos aquellos que le han atendido.



“Su inmenso trabajo, mucho conocido y mucho más que el conocido, el que no se sabe, ha servido para la gente a la que ha rendido su vida, a la más necesitada, a la gente con más problemas”, ha dicho García-Page, que ha apuntado que “muchas de las cosas que hay en esta región no se entenderían si no fuera por la aportación de gente como Jesús”.



Muy afectado por la noticia, García-Page ha destacado de Fernández Vaquero su “ansia enorme de justicia, igualdad, compromiso político y entrega personal” y ha lamentado que seguramente “la dura vida política le ha pasado factura en su salud”.



“Le vamos a recordar siempre, personalmente mucho y familiarmente mucho también, y pondremos en valor su contribución a lo mejor de esta tierra”, ha dicho García-Page que ha avanzado que ondearán a media asta las banderas en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, y en las Cortes autonómicas, en su honor y recuerdo por trabajar por esta tierra. “Todos debemos contribuir a que su esfuerzo perdure”, ha concluido.