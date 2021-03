Guarinos: “Page ha pasado de las borracheras de soberbia a ironizar y frivolizar con el pan y el futuro de muchas familias y empresas”

martes 23 de marzo de 2021

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional por Guadalajara, ha pedido al máximo responsable de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que “ponga fin a sus ironías” y “no frivolice con algo tan sagrado como es el pan y el futuro de muchas familias y empresas de la región”. Estas declaraciones las ha hecho a las puertas de un salón de peluquería y estética en la ciudad de Guadalajara, en referencia al Decreto de fondos europeos que el Gobierno de España, del mismo partido que el de Castilla-La Mancha, el PSOE, ha aprobado y que deja fuera a sectores estratégicos para la economía regional.



Así, sectores como el vitivinícola, el sector del calzado, los fisioterapeutas, los centros y academias de enseñanza no reglada, las peluquerías y centros de estética, los fabricantes y tiendas de productos turísticos y suvenir, las autoescuelas, los talleres de reparación de vehículos, las tiendas de repuestos de automóvil, los feriantes, el sector del ocio y la cultura, las tiendas de iluminación, las de mobiliario, las de decoración, el sector de actividades artísticas y literarias, los centros de educación medioambiental, los agentes comerciales, las tiendas de electrodomésticos, las jugueterías, las floristerías, las estaciones de servicios, y otros muchos han quedado fuera de las ayudas europeas por decisión del Gobierno de España y del PSOE al que pertenecen tanto Pedro Sánchez como Emiliano García-Page.



“El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido empezar a repartir los fondos europeos a su libre discrecionalidad y sin ningún tipo de criterio ni transparencia, con el apoyo y la complicidad obediente de Emiliano García-Page”, algo que ya advertimos desde el PP “cuando se dejó en manos de la Moncloa y de los socialistas la decisión sobre el reparto de 140000 millones de euros de fondos europeos para la recuperación de la Covid19, decisión que no avalamos y cuyas consecuencias ya empezamos a advertir”.



Guarinos ha afirmado que “Page ha pasado de las borracheras de soberbia a ironizar y frivolizar con algo tan sagrado como las cosas del comer, con el futuro del que dependen miles de empresas y empleos en Castilla-La Mancha”. Se ha dirigido al máximo responsable de la región reclamándole que, “por una vez en esta pandemia que se ha llevado por delante miles de vidas y empleos, esté a la altura que exige su responsabilidad y su cargo”.



La vicepresidenta segunda le ha pedido que tenga “coraje” para enfrentarse a su partido y a su jefe Pedro Sánchez, que demuestre que sus declaraciones son algo más que “palabras huecas y vacías de contenido”, que pase de las “palabras y las bravuconadas a los hechos”, reclamando la modificación del decreto de fondos europeos para incluir a todas las empresas y sectores a los que su gobierno ha dejado fuera, y que ponga en marcha, hasta que esto suceda, un programa de ayudas específico para las empresas de Castilla-La Mancha que se han quedado excluidas de las ayudas europeas, tal y como va a hacer en nuestra vecina comunidad de Madrid la Presidenta Isabel Díaz-Ayuso.



“Los socialistas y Page tienen una oportunidad el jueves, incluso antes si su humildad se lo permite, tienen la oportunidad de aceptar la propuesta que el Presidente del PPCLM, Paco Núñez les ha ofrecido, la oportunidad de llegar a un acuerdo para que nadie quede fuera de las ayudas que vienen de Europa y que tiene que repartir el Gobierno de España”.



Es de “justicia” reclamar lo que a Castilla-La Mancha le corresponde, y es de justicia no dejar a nadie atrás sabiendo que miles de ciudadanos de nuestra región dependen de las ayudas europeas para la recuperación de la pandemia del coronavirus. Las empresas ya no aguantan más, están en una situación en la que no pueden pagar ni los seguros sociales ni los préstamos, muchas se han visto obligadas a despedir a sus trabajadores. “El panorama es desolador y Page se permite el lujo de ironizar”, ha concluido Guarinos.