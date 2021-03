El fiscal pide que se confirmen los 19 meses de prisión para Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

domingo 21 de marzo de 2021 , 19:14h

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se confirme la condena a 19 meses de prisión impuesta a la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, han confirmado fuentes fiscales.



La solicitud se realiza en relación al recurso interpuesto por la defensa de Serra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que condenó en mayo de 2020 a la diputada regional por delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños al considerar el fallo "injusto" al basarse solo en el testimonio de los agentes.



Los magistrados alegaron para sustentar la condena que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales". Además de la pena de cárcel, se le impuso una multa y se la inhabilitó al derecho al sufragio pasivo, lo que suponía la privación del derecho a ser elegida cargo público.



No se sabe aún si Serra formará parte de la candidatura de Podemos a las elecciones del próximo 4 de mayo. Si fuera elegida diputada, tendría que dejar el acta si el Supremo ratifica el fallo condenatorio.



La defensa de Serra critica que "los hechos probados de la sentencia se sustenten exclusivamente en la declaración de algunos agentes de policía, que sostienen una versión de lo ocurrido contraria a la de la acusada y otros testigos".



En el juicio, la entonces diputada regional afirmó que solo podía entender las acusaciones "en el sentido político" al estar en contra de los duros insultos que la Policía le atribuía. Frente a su postura, la fiscal mantuvo su solicitud de 23 meses de prisión al considerar acreditado que participó en los altercados.



"Fue cruel con la Policía", aseveró entonces la representante del Ministerio Fiscal. Para sustentar su acusación, se basó en el testimonio de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que situaron a la diputada regional como una "de las cabecillas" de los disturbios.



En su informe, adelantado por el diario La Razón, el fiscal pide que se confirme íntegra la sentencia dictada en mayo de 2020 y en la que se daba por acreditado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial.



"La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: "Eres cocainómana", "mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres", señaló el fallo recurrido.