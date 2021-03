Errejón le dice NO a Pablo Iglesias, Mónica García : "Estamos cansadas de hacer el trabajo sucio, Madrid no es una serie de Netflix "

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de marzo de 2021 , 13:21h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, ha trasladado que es preferible que concurran a las elecciones los tres partidos de izquierda por separado y avisa de que las mujeres están ya cansadas de "hacer el trabajo sucio" para tener "que apartarse en los momentos históricos". "Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", ha lanzado García en un vídeo difundido a los medios de comunicación.



Así le ha dicho NO la formación a Pablo Iglesias, que les tendía la mano para ir juntos contra Díaz Ayuso después de que ayer anunciara que se apartaba de la vicepresidencia segunda del Gobierno para ganar en Madrid. En la Asamblea de Madrid partido morado tiene 7 diputados frente a los 20 de Errejón



Y continúa con una dura crítica a Pablo Iglesias: "Madrid no es una serie de Netflix que empezó el miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Hemos demostrado que sabemos frenar a la ultraderecha sin que nadie nos tutele".