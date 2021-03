Los nuevos refugios para gatos callejeros del Plan TER de Yebes se decoran con arte urbano

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de marzo de 2021 , 10:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los gatos callejeros del Programa TER (trampeo, esterilización y retorno), que desde febrero de 2018 está en marcha en Yebes, estrenarán pronto los nuevos refugios. Ubicados en unos viejos contenedores de vidrio, del diseño y decoración se han encargado Noa, Lucía, Mario y Javier, todos ellos vecinos de Valdeluz, que este sábado participaban en el Taller de Arte Urbano que organizaba la Concejalía de Juventud. Impartido por el muralista alcalaíno Manu Cardiel y mediante la técnica de plantilla, sprays en mano los improvisados grafiteros fueron colocando los motivos elegidos por la superficie de los depósitos que se dispusieron para la ocasión. Sobre una base de color blanco, siluetas y perfiles vegetales y animales en color verde, sin olvidar la firma de los autores, que es una de las señas de identidad de la cultura muralista. “El resultado salta a la vista; además de vistoso, el diseño se ajusta a las necesidades del Plan TER de control de colonias felinas dado que el propósito no es otro que integrar estos nuevos elementos de mobiliario en el entorno urbano”, explica Juan Antonio Perojo, concejal de Juventud e impulsor de este proyecto.



Antes de comenzar el proceso de decoración, Manu Cardiel ofreció una breve charla sobre esta disciplina artística, su lenguaje, herramientas y código de buenas prácticas. No es la primera vez que este artista urbano ofrece un taller en el núcleo de Valdeluz; en 2018 coordinó otro similar a este que sirvió para decorar la fachada del Centro Cultural de Valdeluz, es el autor del mural deportivo que se ubica a la entrada del CDM Valdeluz y suyos son los juegos tradicionales que decoran el pavimento del patio del colegio público ‘Jocelyn Bell’. “Tras hablar con la Concejalía de Medio Ambiente, esta vez quisimos darle un carácter práctico y no solo decorativo a este taller de arte urbano”, puntualiza Perojo. Arquitecto de profesión, Manu Cardiel saltó al primer plano de la actualidad por los proyectos de grafitis cervantinos con los que decoró las fachadas de varias viviendas de Alcalá de Henares. Incluidas en el programa de actividades del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, estas obras forman parte de la colección de pintura mural y arte urbano de la ciudad alcalaína.



Tres colonias estables situadas en las proximidades del CEIP ‘Jocelyn Bell’, la urbanización ‘Dos Ríos’ y la calle La Encina, todas ellas en Valdeluz, además de diferentes grupos aislados. Una veintena de voluntarios que se encargan de gestionar cuatro comederos fijos y varios itinerantes y las diversas jaulas-trampa de capturas. Es el dispositivo del Programa TER que el Ayuntamiento de Yebes mantiene desde hace tres años para controlar y reducir la población de las colonias felinas que hay en este municipio. “Una vez acondicionados por dentro con los comederos y compartimentos de descanso, estos refugios pasarán a formar parte del equipamiento que administran los voluntarios”, explica Vidal Gaitán, concejal de Medio Ambiente. Desde sus inicios, este plan ha anulado la capacidad reproductora de un centenar de gatos callejeros de Yebes y Valdeluz. Solo en el último año se ha esterilizado a cuarenta y siete animales, veintiocho de ellos capturados por la Asociación ‘Vidas de Gato’ que colabora en esta tarea, y diecinueve recogidos por los voluntarios, además de veintitrés individuos entregados en adopción y apenas cuatro animales fallecidos en la vía pública.



De adaptar estos contenedores para que hagan las funciones de refugios gatunos se encargaron los operarios de la brigada municipal de obras. Que consistió en la apertura de dos orificios de entrada a los lados, así como de una puerta por la que se accederá para limpiar y proveer de alimento a estos hogares felinos. En este proyecto también ha colaborado la empresa Ferrovial, que gestiona el servicio de recogida de basuras de la Mancomunidad ‘La Alcarria’ a la que pertenece Yebes y que cedió de forma gratuita los depósitos, así como la Asociación Protectora ‘Vidas de gato’ y los voluntarios del Programa TER, que serán en último extremo los encargados de mantener en perfecto estado los refugios.