Jaime Carnicero: “En este último año Page ha constatado que no es el presidente que necesita Castilla-La Mancha”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 12 de marzo de 2021 , 18:17h

En la fecha en que se cumple un año de las “desafortunadas y lamentables” declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en las que acusaba a los profesores de querer irse de vacaciones aprovechando la situación del Covid, el portavoz del Grupo Municipal Popular Jaime Carnicero ha querido poner de manifiesto que “hoy hace un año que se inició la penosa gestión en nuestra región para paliar las consecuencias de la pandemia”. El 12 de marzo de 2020, Page se despachaba con un “hay que hablar claro a la gente y sobre todo a la gente que quiere tener 15 días de vacaciones. No nos engañemos bajo ningún concepto. Ustedes verán que estoy siendo duro, claro y directo”.



A partir de aquí, “desde esa fatídica fecha”, ha dicho Carnicero, se han sucedido “un cúmulo de despropósitos, insultos y faltas de respeto absolutas hacia diferentes colectivos: médicos, mayores, hosteleros, alcaldes, madrileños, etcétera, por parte del que es el presidente de todos los castellanomanchegos”.



“Ha sido un año de ineficacia en la gestión y en el que Page ha querido hacer caso omiso no solo a las numerosas propuestas que ha realizado el presidente del PP, Paco Núñez, sino a lo que reclamaba la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, quien ha pedido a Page y también al alcalde de Guadalajara Alberto Rojo, que sigue sus instrucciones, “que no den la espalda a la sociedad, que se pongan al frente y tomen la iniciativa para consensuar medidas económicas, sociales y sanitarias”.



Frente a esta postura, Jaime Carnicero ha recordado que desde el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara se realizaron “más de 200 propuestas para nuestra ciudad” durante estos meses hace un año, pero “ninguna de ellas fueron aceptadas, ni siquiera contestadas o valoradas por parte de Rojo”. Del mismo modo, “el presidente Paco Núñez ha realizado numerosas propuestas para todos los sectores, y hablando con todos, que Page también ha obviado”. Jaime Carnicero ha mostrado su “rechazo” a esta situación protagonizada por Page que durante este último año ha hecho constatar que “no es el presidente que necesita Castilla-La Mancha” porque “nuestra tierra no merece un gobierno socialista que dé la espalda a las necesidades de la gente”.



Por ello, ha finalizado Carnicero, “seguiremos trabajando desde el Partido Popular para continuar dando voz también a todo aquel que tenga algo que decir y quiera que se le escuche”.