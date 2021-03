El PP finaliza la semana con una intensa campaña de recogida de firmas y el apoyo de los castellano-manchegos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

domingo 07 de marzo de 2021 , 20:06h

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha señalado que “el máximo responsable del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, con la complicidad del presidente de las Cortes Regionales, el socialista Pablo Bellido, tienen muy poco interés en celebrar plenos en las Cortes de Castilla-La Mancha, poco interés en que se controle al Gobierno y en someterse al control parlamentario”.



Guarinos se ha preguntado por qué el Gobierno de Page no quiere hablar sobre los asuntos que verdaderamente preocupan e interesan a los ciudadanos en esta crisis sanitaria, desde los que afectan a familias y empresas en general, a los que afectan específicamente a sectores concretos como la hostelería, el deporte o la cultura, sectores que, junto con el ocio y el turismo, lo están pasando muy mal. Ha recordado que “el PP-CLM y su presidente Paco Núñez, llevan más de 10 días reclamando un pleno para abordar el tema del deporte, el mismo tiempo que el Gobierno de Page y el PSOE llevan esquivándolo”.



La parlamentaria regional ha aseverado que falta una estrategia decidida en relación con el deporte “falta certidumbre, falta seguridad, faltan los apoyos necesarios y falta que el Gobierno se siente a escuchar al sector y aporte soluciones”. Guarinos ha asegurado que “la gente quiere trabajar y que le dejen trabajar con garantías y seguridad y no con la incertidumbre y la falta de estrategia a la que nos tiene acostumbrados el Gobierno de Page”.



En este sentido, ha recordado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez lleva muchos días reclamando que se debata sobre este asunto, y los populares esperan que, por fin, este jueves se puedan abordar las cuestiones que están reclamando desde este sector. La primera de ellas es que se declare el deporte como actividad esencial, porque el deporte es salud y la salud es vida. En segundo lugar, Guarinos ha apuntado la necesidad de bajar el IVA del 21% al 10%, al menos durante el año 2021. Y, en tercer lugar, “el PP-CLM reclama la creación de una Mesa Regional del Deporte, un foro en el que se acoja y escuche a todos los afectados, y en el que se decida la estrategia que hay que llevar a cabo, las medidas que hay que poner en marcha para ayudar y sacar adelante al sector”.



El PP-CLM lleva escuchando a este colectivo y reuniéndose con profesionales del deporte durante mucho tiempo, y todas las propuestas que nos han trasladado y que nacen de los encuentros de Paco Núñez con el sector serán “las que trasladaremos en el pleno de esta semana, siempre que los socialistas no vuelvan a vetar el debate y las propuestas del Partido Popular”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PP de Guadalajara ha hecho estas declaraciones esta mañana donde ha participado, un día más, en la mesa de recogida de firmas en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la ciudad de Guadalajara.



Sobre estos altercados, Guarinos ha tachado “de insólito” que en un país como España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sufran agresiones en la calle e incluso verbales desde el propio Gobierno y las redes sociales vinculadas a los partidos que forman parte del mismo. “No son admisibles los actos vandálicos, saqueos a comercios, daños en la propiedad privada, altercados permanentes, e incluso agresiones físicas a la Policía, tal y como pudimos comprobar la semana pasada cuando se incendió una furgoneta de la policía con una persona dentro, pero lo más inadmisible de todo es la tolerancia y el silencio del Gobierno, y su falta de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.



Guarinos ha reprochado al Gobierno que permita al vicepresidente Iglesias y Podemos que instiguen este tipo de actos que ha calificado como “terrorismo callejero”. Por ello desde el PP-CLM siguen pidiendo el cese del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por incitar estas acciones, y reclaman “mayor firmeza y menos ambigüedad”. Para el Partido Popular es inconcebible que el Gobierno “haya mirado durante tanto tiempo hacia otro lado”, y tarde en pronunciarse en favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Sánchez no debe permitir que en el Gobierno estén quienes promueven y alientan la violencia, y Page, como secretario regional del PSOE tampoco”, ha aseverado.



Por todo ello, el PP ha puesto en marcha esta campaña de recogida de firmas a nivel nacional para mostrar “nuestro total y absoluto apoyo a quienes defienden nuestros derechos y libertades, a quienes garantizan la seguridad ciudadana, a quienes tenemos que defender porque hacen su labor y cumplen sus funciones, y son esenciales para vivir en pan y en democracia”, “a diferencia de lo que están haciendo otras personas y partidos, como el PSOE de Sánchez, Page y Bellido”, ha zanjado.