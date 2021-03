¿Se verifica la edad del usuario en los casinos online?

viernes 05 de marzo de 2021 , 10:50h

“Un chaval puede apostar online sin ningún control y por eso es tan peligroso” – Es relativamente habitual escuchar una frase como esta cuando se habla de juego online. Pero ¿es realmente cierto? ¿Pueden los casinos controlar la edad de sus usuarios?

Más allá de comprobar la mayoría de edad

Según BettingGuide España, los operadores de juego afrontan un conflicto a la hora de exigir a sus usuarios que se registren.

Por un lado, pedir la verificación de los usuarios alarga el proceso de registro y lo convierte en algo menos impulsivo. Por tanto, desde el punto de vista empresarial o del marketing, no se trataría de una buena práctica.

Por otro lado, verificar al usuario, hace que se le conozca mejor, se le puedan ofrecer incentivos personalizados y, se evite que un mismo usuario pueda acceder varias veces a una promoción de bienvenida.

Si saltamos a los intereses más macro de la sociedad e independientemente de los de los operadores, la verificación de usuarios parece recomendable.

Por supuesto, permite evitar que los menores accedan al juego, pero hay bastante más.

La verificación de usuarios, ayuda a luchar contra las prácticas de phising (timos y estafas relacionadas con la suplantación de identidad) que normalmente perjudican tanto a los operadores de juego como a los usuarios.

La verificación también es una medida importante contra el lavado de capitales. Sin ella, una persona podría introducir dinero en la cuenta de juego de una segunda persona, resultando en un pago muy difícil de vigilar por parte de las autoridades. Con la verificación, solo se puede ingresar y retirar dinero desde y a cuentas propiedad del usuario.

En qué consiste la verificación

La verificación se divide en dos etapas. En la primera, al introducir el nombre y DNI del usuario, el operador de juego contrasta los datos con los recopilados en el Servicio de Verificación de Identidad (SVI) de la DGOJ.

De este modo, si los datos pertenecen a una persona dada de alta en el Servicio Phishing Alert o se trata de una persona fallecida o se identifica cualquier otro problema, el operador puede bloquear el registro.

En segundo lugar, tenemos la verificación documental. En ella, el operador tiene que asegurarse de que el usuario es quien dice ser, para lo que se le pide enviar ciertos documentos.

¿Es obligatoria la verificación? Los 150 euros

Según la Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego la verificación es obligatoria para:

Depositar más de 150 €.

Retirar fondos.

Por tanto, es posible que un usuario se registre y no tenga que enviar los documentos de la verificación documental siempre y cuando no supere los 150 € de depósito (acumulados). Por supuesto, esto no quiere decir que no se hagan las comprobaciones basadas en el nombre y número de DNI.

Qué ocurre en la práctica

Para los operadores de juego el mayor interés está en que un usuario juegue de forma responsable y a largo plazo porque, cuestiones morales aparte, es la manera en que tendrán un cliente contento y generándoles beneficios.

En consecuencia, la gran mayoría pide la verificación documental desde el principio y algunos incluso ofrecen promociones a cambio de completarla. Además, en los casos en los que no se pide dicha documentación, la cuenta queda limitada a 150 € y no se puede retirar dinero de ella.