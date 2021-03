Esteban afirma que la diputada de Economía “no se entera” de la realidad del recurso del Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de marzo de 2021 , 13:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha afirmado esta mañana que este Grupo “en ningún caso ha puesto palos en la rueda” al Gobierno de la Diputación en la lucha contra la pandemia, más bien al contrario, ha presentado sus propuestas leales que, en muchas ocasiones han sido luego acogidas por el equipo de Vega. Así se ha pronunciado tras las declaraciones de la diputada de Economía, Susana Alcalde, realizadas a través de nota de prensa en las que afirman que los tribunales habían dado la razón a las medidas adoptadas frente al Covid-19, “tachando de incoherente” la denuncia presentada por el PP.



Esteban ha reprochado que Alcalde “no se entere o mienta deliberadamente”, aclarando que el Grupo Popular “nunca recurrió ninguna decisión que tuviera que ver con medidas que se pusieran en marcha para mitigar los efectos de la pandemia sino con cuestiones procedimentales relativas a facturas del 2019 que, por la pésima gestión de los responsables, en abril del 2020 aún no se habían asumido ni pagado en tiempo y forma”.



El portavoz popular ha apuntado que siguen entendiendo que no se siguió el procedimiento legal y que valoran la posibilidad de apelar pero que, en ningún caso, van a aceptar “que se vincule el hecho de que el Grupo Popular esté vigilante con los procedimientos con que se nos acuse de poner palos en las ruedas a nadie”.



Respecto al procedimiento judicial en concreto, el Grupo Popular recurrió en vía administrativa y después en lo contencioso dos cuestiones: en primer lugar, una modificación presupuestaria que, como consecuencia de las competencias asumidas por la pandemia fue aprobada directamente por decreto del presidente, y que no cumplió con los 15 días hábiles de exposición pública que marca la ley para poder hacer las reclamaciones oportunas; y, por otro lado, un reconocimiento extrajudicial posterior para aprobar facturas del 2019 que tenían su base en esa modificación presupuestaria y que nada tenían que ver con gastos relacionados con las medidas para luchar contra la pandemia.



Esteban ha destacado que, aunque el presidente hubiera asumido las competencias del Pleno, desde el grupo Popular “consideramos que esas decisiones no estaban exentas de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, abriendo un periodo de exposición pública que es lo que marca la norma”.



Por esta razón ha criticado a la responsable de Economía, Susana Alcalde, “por tergiversar la información” y le ha recordado que los gastos tenían que ver con el hecho de que en abril de 2020 existían facturas pendientes por un importe superior a un millón de euros que no se habían pagado. “Eran gastos ordinarios del año 2019, por lo que ningún caso se puede vincular esas decisiones con medidas de lucha contra la pandemia, y que, por una mala gestión de la señora alcalde y del señor Vega, estaban sin pagar”.



Finalmente, Esteban ha recordado que, desde marzo del año pasado, este Grupo siempre ha hecho propuestas en positivo para luchar contra la pandemia, “y el equipo de Gobierno de la Diputación siempre ha ido a rebufo de las mismas”, además ha señalado que seguirán llevando a cabo este trabajo “como es nuestra obligación y también nuestro derecho”.