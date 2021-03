El PP denuncia la actitud “caciquil” de Page y Bellido, que están impidiendo la actividad parlamentaria en las Cortes de CLM

La portavoz del PP en las Cortes regionales lamenta que a Page le molesta y no quiere hablar de los problemas de los castellano manchegos y de cómo darles solución

lunes 01 de marzo de 2021 , 13:53h

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado hoy la actitud “caciquil” del presidente de la región, Emiliano García-Page, que con la complicidad del presidente de las Cortes, Pablo Bellido, “han decidido que el 4 de marzo no haya Pleno” y ha denunciado que “llevamos un mes sin actividad parlamentaria”, porque a Page le molesta y no quiere hablar de los problemas de los castellano manchegos y de cómo darles solución.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa junto a la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos. Una comparecencia en la que Merino ha lamentado que Page y Bellido “han decidido utilizar una vez más a las mujeres para que el Pleno del jueves 4 de marzo sea un acto institucional con motivo del 8 de marzo, cuando perfectamente ese Pleno institucional se podría haber celebrado el mismo día 8, que es el Día Internacional de la Mujer”.



“Hablar de igualdad no impide hablar de otras temas, se puede hablar de igualdad el 8 de marzo y se podría haber convocado un Pleno ordinario el 4 de marzo y hablar de otras cuestiones. Pero está claro que Page no quiere plenos ni comisiones ni actividad parlamentaria”, ha denunciado Merino, quien ha asegurado que ahora es cuando más actividad parlamentaria debería haber, para hablar “de los problemas por los que están atravesando todos los colectivos después de un año de pandemia en esta región, que no olvidemos que está a la cabeza en la tasa de mortalidad de toda España”.



Page no quiere abordar las soluciones que necesita el deporte en CLM



La portavoz popular ha aclarado que Page demuestra con esta actitud además que no quiere hablar del deporte en Castilla-La Mancha y ha recordado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, “lleva toda la semana anunciando que en ese pleno que debería celebrarse el 4 de marzo íbamos otra vez a traer el debate del deporte en CLM y no ha sido posible porque no ha sido convocado. Un mes lleva Page vetando hablar de las propuestas y de las soluciones que necesita el deporte en la región”.



Para Merino, Page demuestra que “no quiere posicionarse sobre el deporte en Castilla-La Mancha, no quiere recuperar el deporte base, el deporte federado y no federado, el deporte escolar y profesional, no quiere que el deporte sea una actividad esencial, ni quiere que la Cortes aprueben una Mesa Regional del Deporte que permita a los representantes de los clubes, federaciones, deporte base, federado y no federado exponer la situación por la que está atravesando este sector en la región”.



El Gobierno tiene mucho que ocultar o no tiene nada que decir de su mala gestión



Por su parte, Guarinos ha opinado que el Gobierno de Page “tiene mucho que ocultar o no tiene nada que decir con respecto a lo mal que está haciendo las cosas, lo mal que está gestionando la pandemia y que ha gestionado el temporal, lo mal que está gestionando el plan de vacunación, lo mal que está respondiendo a los hosteleros y a todos los sectores más afectados por las restricciones y, en este caso, no tienen nada que decir sobre la necesidad de que el deporte sea considerado una actividad esencial”.



“Están buscando la excusa de plenos monográficos para no hacer los ordinarios y no llevar a las cortes de Castilla-La Mancha los problemas de la región, hay problemas en sanidad, en educación, en el plan de vacunación, en muchos sectores de la economía que están pasando muchas dificultades, con las familias, con las residencias, con el tercer sector, absolutamente con todo. Pero Page está muy cómodo sin venir a dar explicaciones a las Cortes y Bellido le está cubriendo las espaldas y está permitiendo que en Castilla-La Mancha no se controle al Gobierno”, ha denunciado Guarinos.