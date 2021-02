Menéndez: “Creo que el empate es justo”

domingo 28 de febrero de 2021 , 13:08h

El técnico del Albacete Balompié, Alejandro Menéndez, ha atendido a los medios al término del encuentro en sala de prensa. El asturiano, tras el empate, ha reconocido que en la previa del partido “dije que veníamos a ganar porque es nuestra obligación y el equipo debe ganar siempre”. “Hemos estado serios en defensa y las espadas han estado en lo alto todo el partido entre dos equipos que se jugaban mucho. Creo que el empate es justo y el equipo no se merecía perder. Después de todo me voy contento por el punto que hemos arañado en el último minuto”.



El entrenador ha continuado con su exposición añadiendo que ha visto a un Albacete “que hasta los cambios estaba bien”. “Hemos respondido bien en defensa y todos se han implicado en esa tarea. El rival también ha hecho sus cambios pero creo que los dos hemos estado igualados en las ocasiones. Sí que es cierto que ellos estaban más frescos con esos jugadores de refresco y en ese momento cambié rápido de plan”.



Cuestionado por una nueva expulsión esta jornada, Menéndez ha admitido que es algo que el equipo necesita corregir. “Las expulsiones siempre hay que evitarlas y cualquier agarrón pequeño, y los mínimos detalles, te pueden costar un partido”. En este sentido ha explicado que, desde su punto de vista, “creo que el delantero se deja más bien caer cuando le coge Arroyo". "No es suficiente ese agarrón para que caiga así y sea penalti”.



Por último ha declarado que “el equipo ha estado muy bien, disciplinado y ha hecho un esfuerzo muy grande. Arroyo ha ganado muchas acciones aunque al final, por cansancio, le ha costado un poco más encimar, pero por dos jugadas al final no podemos decir que Arroyo, en general, haya estado mal”. “En cuanto a Peña también ha hecho su trabajo y su papel. Tal vez con balón no ha tenido tan buenas decisiones pero ha trabajado mucho igualmente”.