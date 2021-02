El Alba suma a domicilio...menos mal

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 28 de febrero de 2021 , 13:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El fútbol y la vida es un cúmulo de situaciones que se repiten. Si hace tres jornadas el palo en un penalti en los últimos instantes de partido privó al Alba de un punto, hoy ha ocurrido lo mismo, pero al revés.



El equipo de Menéndez puntuó a domicilio en un choque marcado por la intensidad y la falta de acierto de ambas escuadras que conllevó que el marcador no se moviera.



Los visitantes tuvieron un inicio potente, en el que se acercaron a las inmediaciones de los arlequinados y lograron que los primeros minutos se jugasen en campo rival. No obstante, el equipo manchego no pudo trenzar una jugada de autentico peligro y, con el paso de los minutos, los locales se fueron asentando y haciéndose con el control de la bola, lo que les granjeó llegadas al área de Tomeu Nadal.



La importancia de los puntos se fue haciendo palpable en la tensión que envolvía al partido, con juego vertical pero sin culminaciones. Aunque todo ello pudo ser diferentes por escasos centímetros, ya que antes del descanso ambos equipos vieron puerta en acciones que fueron anuladas por fuera de juego previo.



En los primeros minutos de la primera parte las acciones brillaron por su ausencia. El Alba trataba de crear daño mediante centros laterales, con un Jiménez muy activo, y segaba cualquier peligro local con un trabajo coordinado de la zaga y la medular. El CE Sabadell se fue haciendo fuerte y acercándose de nuevo a los dominios del Albacete. Mientras, los visitantes buscaban su oportunidad a la contra. Jiménez con un cabezazo en el área y Dani Torres con un disparo de media distancia atajado por el meta local, probaron fortuna.



Y cuando todo parecía cerrado, llegó el minuto 89 y una jugada que bien pudo marcar el choque al completo. Tras una jugada trenzada de los locales que acabó en saque de puerta, el árbitro detuvo el encuentro y fue al VAR. Tras chequear dicha jugada, decretó penalti de Arroyo y roja directa del ‘2’ albacetista. Con el de hoy, el Alba ha acabado con un jugador menos en tres de sus últimos cuatro partidos.



El penalti, lanzado ya en tiempo de prolongación, fue repelido por el larguero y el cuadro manchego vuelve de tierras catalanas con un punto que sabe mejor de lo que se esperaba.



Ficha Técnica



Sabadell: Mackay; Óscar Rubio, Jaime, Juan Ibiza; Víctor, Undabarrena, Adri Cuevas (Boniquet, minuto 60), Pierre (Josu, minuto 76); Juan Hernández (Aarón Rey, minuto 69), Stoichkov (Heber, minuto 76), Guruzeta (Edgar, minuto 69).



Albacete: Tomeu Nadal; Benito, Arroyo, Kecojevic, Fran García; Alvaro Jiménez, Eddy, Torres, Manu Fuster (Caballo, minuto 76); Zozulya (Mvondo, minuto 88), Alvaro Peña (Ortuño, minuto 81).



Arbitro: Ais Reig (Comité valenciano). Amonestó a los locales Pierre y Víctor y al delegado del Albacete y Benito. Expulsó al visitante Arroyo en el minuto 90 con roja directa.