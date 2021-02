Las Letras Vivas Seguntinas se convierten en libro

jueves 25 de febrero de 2021

Editado con todo lujo de detalles por AACHE Ediciones, y con vocación de continuidad, recoge las 50 primeras aportaciones de escritores y escritoras vinculados con la comarca por las que consideran que Sigüenza debe ser nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Sigüenza. 25 de febrero de 2021. A comienzos de 2020 Sigüenza inició su andadura para convertirse en Patrimonio Mundial. La propuesta contó, desde el primer momento, con el respaldo de las instituciones, de la Diputación, del Gobierno Regional, pero fundamentalmente también con el de la sociedad local. “Ahora, más que nunca, este proyecto se ha convertido en la luz que ilumina el túnel de la pandemia para los seguntinos”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.



Uno de los símbolos de ese apoyo es 'Letras Vivas Seguntinas', un proyecto en el que han colaborado, hasta la fecha, 50 escritores y escritoras y que tiene vocación de continuidad. Empezando por la cronista oficial de Sigüenza, Pilar Martínez Taboada, en semanas sucesivas han escrito naturalistas, historiadores, médicos, abogados, folcloristas, archivero y archivera o arquitectos, destacando algún aspecto patrimonial por el que a su juicio, Sigüenza y su comarca, bien merecen ser Patrimonio Mundial. Todos ellos tienen algo en común, su amor por este lugar de la Sierra Norte, de cuyo nombre han querido acordarse.



Algunos temas eran evidentes, pero otros no tanto. Gárgolas y ménsulas en la Sigüenza de piedra, hierro y arcilla, el Centro de la Vihuela o el Doncel, alternan protagonismo con el pinar, y su historia, con los juegos tradicionales, con la historia de la imprenta en la ciudad o con las maravillas geológicas y paisajísticas de la Sierra Ministra o de las Salinas de Imón. "Desde el momento en que estos cincuenta relatos se publican en un libro, éste se convierte en parte esencial del patrimonio bibliográfico seguntino y en singular impulso de nuestra candidatura a Patrimonio Mundial", afirma la cronista oficial de Sigüenza.



Editado por AACHE Ediciones, que ha convertido estas letras vivas en un libro para paladear “en el que se concentra lo más conmovedor de esta ilusión compartida, pues sus cincuenta magníficos y breves capítulos, muestran las maravillas de Sigüenza y su comarca, pero también lo mucho que los seguntinos amamos nuestra tierra”, añade la alcaldesa, que prologa el libro, junto al presidente del Consejo Rector de la Candidatura, Antonio Fernández-Galiano y las introducciones de Víctor López-Menchero, asesor de la Candidatura, y de la propia cronista oficial de Sigüenza. “Algún día, esperamos que no muy lejano, conseguiremos el objetivo de convertirnos en Patrimonio Mundial. Y será también gracias al cariño que por esta tierra y sus gentes han puesto los autores en su texto maravilloso”, termina Merino.



Antonio Herrera Casado, cronista provincial de Guadalajara, además de editor, también es el autor de uno de los capítulos, que dedica al sonido de las campanas de Sigüenza: “He plasmado en mi breve escrito el valor que tienen las campanas catedralicias como expresión de una tradición de siglos, como un apunte que señala las inacabables facetas de esta ciudad, que se expresa de las más variadas formas”.



El libro nace con vocación de continuidad. Y, puesto que cada semana se van lanzando a medios y redes sociales nuevos capítulos del proyecto, que además se ponen a disposición como contenido de las empresas de la ciudad, la intención es que anualmente se vaya imprimiendo una nueva entrega. “Tomar conciencia colectiva de nuestra Historia constituye el pilar esencial en el que debemos apoyarnos para mostrar al mundo el valor de la singularidad universal de Sigüenza, algo de lo que que este libro, magníficamente editado por AACHE, es una prueba excelente”, añade Fernández-Galiano. “El patrimonio de Sigüenza tiene mil caras, como recogen los textos de este volumen de Letras Vivas Seguntinas, pero son sus gentes, las personas que habitan y viven en su territorio, las que dan sentido a ese patrimonio. Son sus legítimos herederos, pero ante todo son aquellos que siguen modelando el paisaje como si de una obra de arte inacabada se tratara. Es precisamente ese equilibrio entre lo material y lo inmaterial, lo que recoge esta obra. Lo primero manifestado en su contenido y lo segundo, lo que no podemos ver ni tocar, en su alma. Porque algunos libros, como éste, también tienen alma”, añade Víctor López-Menchero.