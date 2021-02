Los autónomos de GUADALAJARA se sienten desamparados y hacen visible su dramática situación en el parón convocado el 24 de Febrero en toda España

lunes 22 de febrero de 2021 , 18:32h

Con la llegada de la crisis sanitaria han sido miles los pequeños negocios y empresarios afectados por las continuas restricciones y vaivenes de las distintas administraciones públicas.



Después de casi un año en estado de alarma con continuas reducciones de aforo, horarios Y restricciones, aún no se sabe nada de los paquetes de medidas que piensa adoptar el gobierno central y las ayudas aportadas por las autonomías y los ayuntamientos no son suficientes para frenar el cierre inminente de pequeñas y medianas empresas.



Desde AUPA piden la unión de sectores para dar visibilidad a la necesidad que tiene el país de la existencia de autónomos y pymes, recordando a todas las administraciones públicas que sin ellos ni ellas, la mayoría de los puestos de trabajo estable desaparecerían, recordando a sus vecinos que sin su presencia, las calles de los barrios quedarían aisladas y marginadas y dejarían de ser seguras.



Se exigen subvenciones reales y directas, sin letra pequeña y sin préstamos bancarios. Todas las que han aparecido hasta ahora estaban repletas de una letra pequeña de la que no se presume en los medios y que niega el acceso a ellas a más del 80% de los autónomos.



Además recuerdan al gobierno, autonomías y ayuntamientos de que estas ayudas, en realidad, son una inversión en la economía local y que también podrían traducirse en la condonación de ciertos impuestos como basuras, aguas o IBI. Que tengan en cuenta que no se puede exigir el pago del 100% de los impuestos cuando la mayoría estamos trabajando por debajo del 50% y otros tantos ni siquiera pueden levantar su persiana por las restricciones.



"Llevamos 4 años trabajando de forma altruista y apartidista para conseguir que los autónomos tengan los mismos derechos que el resto de trabajadores y nos hemos unido a Unión de Asociaciones Libres para reunir el mayor número de apoyos para convocar el primer parón nacional de autónomos y pequeños empresarios el próximo 24 de febrero sin importar su sector de trabajo" señalan desde AUPA.



Hacen un llamamiento a la unión de todos los AUTÓNOMOS del sector primario , sector industrial, sector servicios y sector turistico. Todos los afectados por esta crisis que se sienten abandonados por las administraciones y quieren ser oídos de una vez.