El Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Cabanillas inicia acciones legales contra el concejal de Vox, "por sus acusaciones de hechos delictivos"

viernes 19 de febrero de 2021

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas está estudiando con los Servicios Jurídicos del consistorio la posibilidad de iniciar acciones legales contra la formación política Vox de Cabanillas del Campo, y específicamente contra su portavoz y único concejal, Serafín Tallón, por un lado, y también contra otros cargos del partido en la localidad, como su responsable de Comunicación, Héctor Loeches.



El motivo es que desde esta formación política se están vertiendo en las últimas horas varias acusaciones que suponen imputar al alcalde y a distintos concejales del Equipo de Gobierno la comisión de hechos delictivos. El caso más flagrante es una afirmación, que Vox está repitiendo insistentemente, en la que dicen que la empresa municipal SUVICASA realiza “contrataciones a dedo”, una calumnia que Tallón afirmó en la sesión de Pleno celebrada este jueves, que dejó por escrito en una enmienda presentada en el mismo debate, y que también han reiterado en notas de prensa enviadas a los medios de comunicación y en diversos comentarios aparecidos en redes sociales.



“Las contrataciones en SUVICASA se realizan siguiendo la más escrupulosa legalidad, y tal y como corresponde a las empresas de titularidad pública municipal, y se anuncian en el Tablón de Anuncios, la web municipal, las redes sociales o en el propio Sepecam. Los trabajadores de gestión y administración adscritos a la misma superaron hace muchísimos años sus procesos de selección, y las contrataciones realizadas en los últimos tiempos (monitores deportivos o personal de atención social, esencialmente) se hacen a través de convocatorias abiertas de procesos de selección para confeccionar Bolsas de Empleo, como es público y notorio. Otros trabajadores de la empresa son los que nos prestan el servicio de limpieza en todos los edificios municipales, y tampoco fueron contratados “a dedo”, sino que cuando se encomendó este servicio a SUVICASA se produjo, según manda la Ley, una subrogación de la plantilla que tenía la empresa externa que lo realizaba anteriormente”, ha explicado el alcalde de Cabanillas, José García Salinas. Salinas recuerda que, además, estos últimos trabajadores pasaron a tener contrato indefinido un tiempo después, y que esta consolidación laboral incluso fue avalada por los tribunales. Asimismo, el alcalde ha querido recordar que SUVICASA se somete de modo voluntario y periódicamente a una auditoría externa que avala reiteradamente el correcto funcionamiento de esta empresa de vivienda y servicios de la localidad.



Por otro lado, el alcalde ha señalado también que Tallón profirió otras acusaciones falsas al Equipo de Gobierno, que supondrían la comisión ilegalidades. Es el caso de su afirmación de que el Ayuntamiento “infla” artificialmente los gastos del consistorio, lo que de ser cierto supondría un falseamiento contable en el Presupuesto. “El concejal de Vox lleva unos cuantos meses en el Ayuntamiento, pero ha tenido tiempo de demostrar varias veces su enorme ignorancia sobre el funcionamiento de la Administración Local. El último Pleno fue un ejemplo palmario. Presentó y defendió una enmienda a la totalidad llena de auténticas barbaridades, como muy acertadamente le reprochó incluso el portavoz del PP. Tallón dice mentiras. Los presupuestos no pueden inflar artificialmente los gastos, porque sería ilegal, y si así fuera no contarían con los informes favorables de Intervención y Secretaría”, ha recordado el primer edil.



Salinas insta a Vox Cabanillas del Campo a que se retracte públicamente de estas acusaciones, en los mismos medios en los que las ha realizado, con el fin de poder evitar un desagradable proceso judicial, y desde el Ayuntamiento se realizarán requerimientos oficiales a todos quienes difundan estas falsedades, para que rectifiquen. “Si no lo hacen, nos veremos obligados a presentar una denuncia para defender nuestro buen nombre, el del Ayuntamiento, y también el de corporaciones anteriores, que han realizado las contrataciones del mismo modo como las hacemos actualmente, ya que no ha habido ningún cambio en este sentido”, ha dicho el alcalde.