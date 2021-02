IU de Azuqueca de Henares pide refuerzo de la Atención Primaria, atención presencial a los pacientes y apertura urgente de las instalaciones sanitarias que permanecen cerradas

jueves 18 de febrero de 2021 , 10:10h

Tal y como ha afirmado la portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, la irrupción de la Covid-19 a principios del año pasado, ha significado un reto para el sistema sanitario y como, no para la atención primaria. El desconcierto ante tal situación fue enorme y la consigna era que las personas permanecieran en sus casas. Ante cualquier emergencia sanitaria, sólo nos quedaba recurrir al teléfono. Se paralizó prácticamente toda la actividad previa programada (visitas, analíticas, exploraciones complementarias, seguimientos de pacientes crónicos...) y sólo se mantuvo la atención urgente tanto de medicina como de enfermería.

Desgraciadamente, ha transcurrido casi un año y la atención primaria sigue debilitada y los hospitales colapsados. Pérez ha insistido en que, debido a esta situación, muchas enfermedades no están siendo tratadas, las pruebas de diagnóstico no se están realizando, lo que está provocado que diversas patologías no estén siendo diagnosticadas y que los quirófanos permanezcan cerrados, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas en el Hospital de la provincia.

La portavoz de IU ha señalado a los responsables de esta situación, concretamente, a los Gobiernos de Emiliano García-Page y de José Luis Blanco, porque mientras que la situación se agrava, nuestros sanitarios desfallecen y la población se siente impotente al comprobar que después de un año de que se declarara la pandemia, sus dolencias siguen siendo atendidas de manera telefónica, hay dos instalaciones sanitarias cerradas, como es el antiguo Centro de Salud de nuestro municipio y el nuevo Hospital Provincial, y así llevan casi 14 años.

Pérez ha señalado a ambos dirigentes como responsables de la grave situación que atraviesa la Sanidad castellano-manchega señalando que mientras lo consienten, las líneas telefónicas del CEDT de Azuqueca comunican, la tele consulta se produce diez días después de solicitar la cita, los profesionales se encuentran desbordados…, y nuestro hospital ha tenido que dejar de realizar pruebas endoscópicas para abrir sus salas como UCI y cancelar las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas debido al cierre de los quirófanos.

Entendemos que durante la parte más cruda de la pandemia se tomara la decisión de que la consulta de atención primaria se hiciera de manera telefónica, pero no puede ser que esta situación se prolongue un año después y que se convierta en una reacción estratégica para tapar la falta de personal sanitario y de recursos.

María José Pérez insiste en que esto está dificultando que la mayoría de los pacientes no reciban una atención adecuada, con garantías, porque es prácticamente imposible realizar un diagnóstico sin una atención presencial.

La población está cansada de ver como nuestros dirigentes defienden la Sanidad o la Educación sólo cuando gobiernan otros. Cuando son los suyos los que están al frente, callan a la espera de que el temporal amaine. Pero por desgracia y hasta que eso sucede, son muchas las personas que fallecen por no haber sido atendidas ni diagnosticadas y ellos son los responsables indirectos de esos fallecimientos.

Por último, la portavoz de la formación de izquierdas le pide a Emiliano García-Page que deje ya de engañar a la población al afirmar que el segundo Centro de Salud de Azuqueca de Henares estará terminado dentro de seis meses, porque con esas falsas promesas lleva desde que gobierna la región, es decir, desde el año 2015 y que sólo le han servido para hacer propaganda. Han transcurrido seis años, con una pandemia por delante y ni siquiera ha sido capaz de reforzar la Atención Primaria. Así que, por decencia y respeto a la población, lo que debería hacer es dimitir.