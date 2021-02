Familias Numerosas, en pie de guerra para tumbar el nuevo complemento en la pensión, que perjudica a millones de mujeres con 2 o más hijos

martes 16 de febrero de 2021 , 11:41h

Las familias numerosas están en pie de guerra contra el nuevo complemento por maternidad en las pensiones, del que según se van conociendo todos los detalles y haciendo cuentas, más se constata el grave perjuicio que supone para millones de mujeres. Según la Federación Española de Familias Numerosas, el nuevo complemento por maternidad en la pensión es un “recorte encubierto” para las madres, que verán reducido su complemento de maternidad entre un 10% y un 70%, en función del número de hijos y la base de su cotización, y es mayor cuanto mayor es el número de hijos.

Todas las mujeres con pensiones de 1.100 euros y 2 hijos sufren una pérdida económica en su pensión, aunque la pérdida será mayor en el caso de las familias numerosas, con 3, 4 o más hijos. Así, una madre de 3 hijos con una pensión de 1.100 euros verá recortada su pensión en más de 400 euros al año y si tiene 4 hijos recibirá 800 euros menos que con el sistema anterior.

ACAMAFAN, que representa y defiende los derechos de las cerca de 35.000 familias numerosas que hay en Castilla La Mancha, considera que no se puede pasar por alto esta injusticia y está recabando apoyos para tumbar la medida. Por eso, se ha unido a la concentración impulsada por la FEFN el día 16 ante el Congreso (14:30 horas) y ha abierto una campaña de recogida de firmas en Change.org para que todas las personas afectadas puedan dejar claro su rechazo a este planteamiento, con el que no se sienten compensadas: ni creen que sea una forma justa de eliminar la brecha de género ni que se compense adecuadamente la aportación que han hecho a la sociedad en forma de capital humano, a través de sus hijos, que son los que precisamente van a sostener las pensiones.

Apoyo político

Las organizaciones de familias numerosas se están reuniendo desde la semana pasada con representantes de diferentes grupos políticos para explicarles de primera mano la injusticia de la medida diseñada por el Gobierno, y pedirles apoyo para que no salga adelante. El decreto-Ley, que ya está aprobado por el Gobierno, pasará por el Congreso el próximo jueves, donde debe ser revalidado por los grupos parlamentario. ACAMAFAN y La FEFN confíamos en que el Gobierno sea consciente del error que comete con miles de mujeres, que recapacite y corrija el sistema que ha diseñado para no perjudicar a las mujeres con más hijos, que son las que mayor brecha de género han sufrido y las que más están aportando al sistema, precisamente para sostener las pensiones de todos.

Sobre esto, las entidades familiares consideramos “paradójico, además de tremendamente injusto” que el objetivo del Gobierno con esta medida sea reducir la brecha de género que han sufrido las mujeres debido a la maternidad y se trate peor a las mujeres que más hijos han tenido, cuando éstas son las que tienen mayor brecha salarial, de promoción, etc., al tener que afrontar y compaginar empleo con varios embarazos, cuidado de hijos, etc., que se han traducido en una pérdida salarial y menores oportunidades laborales para ellas.

“El discurso de la brecha de género no se sustenta”, destacan desde la FEFN, como “tampoco se sustenta el argumento de que este sistema beneficia a las rentas bajas cuando se dan situaciones tan incongruentes como que una madre trabajadora con un solo hijo y una pensión máxima de 2.400 euros, verá incrementada la misma en 27 euros al mes, mientras que una madre de 4 hijos y una pensión de 800 euros, recibirá también 27 euros por cada uno de sus hijos, en total 108 euros al mes. Y si tuviera 5 o 6 hijos, la misma cantidad, ya que el nuevo complemento tiene unas cuantías fijas que equivalen a 4 hijos, por lo que no hay mayor compensación para las familias más numerosas”.

ACAMAFAN insiste en que el nuevo modelo diseñado por el Gobierno para eliminar la brecha de género es un recorte encubierto de la pensión, que afectará a millones de madres, desde 2 hijos y con pensiones medias, que se acentúa en el caso de las madres de familia numerosa. Las únicas beneficiadas son las madres con 1 hijo, que en el modelo anterior no percibían ningún complemento y ahora sí. La FEFN ya valoró como positiva esta novedad, porque las madres con un hijo también deben ser consideradas, pero resulta tremendamente injusto, más bien “intolerable” que esa compensación vaya en detrimento del complemento a las madres con más hijos, que más han aportado y más deben ver compensada su jubilación.

Familias discriminadas

ACAMAFAN también critica que haya un límite en la cuantía del complemento, que equivale a tener 4 hijos, lo que supone que en el caso de haber tenido 5 o más hijos, sólo se contaran los 4 primeros. Más de 21.000 familias se sentirán “discriminadas” por este hecho, siendo “muy injusto que quien más esfuerzo ha hecho a nivel de conciliación de la vida familiar y laboral, y más ha aportado al sistema en contribución demográfica, luego no se vea recompensado por el Estado en su edad de jubilación”.

El complemento por maternidad en la pensión también discrimina a las familias en las que uno de los padres ha dejado de trabajar para cuidar de los hijos porque esas madres (fundamentalmente son mujeres) no van a percibir el complemento, dado que sólo para pensiones contributivas, y los padres no podrán acreditar que los hijos han afectado a su carrera laboral porque ellos no habrán sufrido la pérdida de ingresos o menor cotización por la paternidad.