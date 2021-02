El PP de CLM asegura que es compatible “salvar vidas” con “salvar la economía de nuestra región”

martes 09 de febrero de 2021

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page la “apertura inmediata” de la Hostelería, el Deporte y la Cultura en Castilla-La Mancha, y le ha acusado de “prohibir y obligar a cerrar negocios impidiendo trabajar así a la gente” sin ofrecerles “ninguna alternativa”.



Así se ha pronunciado Agudo, en Talavera, junto al senador y presidente provincial del PP, José Julián Gregorio, y la diputada nacional, Carmen Riolobos, donde ha recordado la “desesperación” de miles de familias que ven que sus negocios se están “arruinando” porque Page les ha “prohibido trabajar”, como es el caso de muchos autónomos y pymes de esta ciudad.



En este sentido, ha denunciado que Page “solo sabe prohibir, imponer restricciones y cerrar negocios” porque “lo que no sabe” es afrontar este desastre de región que está llevando a cabo en Castilla-La Mancha.



De esta manera, ha destacado que “frente a la política de prohibición, cierres, restricciones y ruina de Page, el PP-CLM está con los que peor lo están pasando reivindicando la apertura inmediata de la hostelería, los gimnasios y la cultura porque lo que necesitan es “certidumbre y no bandazos”.



PP-CLM solicita un plan de apertura organizado y planificado para los negocios



Además, Agudo ha detallado la propuesta del PP-CLM de un plan de apertura “organizado y planificado” para la Hostelería de la región con medidas concretas y necesarias incluyendo test masivos a la población para localizar dónde están los contagios y proteger al resto de ciudadanos.



“Y lo pedimos sin culpar y sin criminalizar a nadie como sí hace Page con los hosteleros porque es compatible salvar vidas con salvar la economía de Castilla-La Mancha”.



Agudo ha puesto como ejemplo las medidas implantadas por la presidenta Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que han “demostrado” que teniendo unos datos sanitarios parecidos a los de nuestra región “no se ha visto en la obligación de cerrar los negocios a nadie”.



“Y, mientras en Madrid la hostelería está abierta, se puede practicar deporte en los gimnasios y disfrutar de la cura con todas las medidas de seguridad y protección, aquí en Castilla-La Mancha Page ha echado el cierre de los negocios”.



Incluso, - ha indicado Agudo-, Page ha ido más allá, y ha culpado a la hostelería de los datos nefastos de la pandemia en el ámbito sanitario, y es que el problema ha venido porque antes de Navidad, -cuando todos los índices nos advertían que el año 2021 iba a ser un año muy complicado para la pandemia y económico-, Page se dedicó a contar “chascarrillos de mal gusto” en los platós de tv nacional pero no tomó ni una sola medida para que evitar que hoy la región se encuentre en esta situación.



La dirigente popular ha insistido en que, mientras el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha venido reclamando durante todos estos meses un plan para salvar la hostelería y un pleno extraordinario para salvar al sector económico, Page se ha negado y se marchó de vacaciones, algo de lo que se han dado cuenta todos los castellano-manchegos.



Y también lo vimos en pleno temporal de Filomena, “aquí todo el mundo quitando nieve y Page desaparecido”.



Frente a ello, el PP-CLM ha reclamado continuamente ayudas directas y medidas para ayudar a aquellos sectores más perjudicados por los efectos económicos de la crisis sanitaria, pero Page ha hecho “oídos sordos” y ha estado más preocupado por “venderse” como político de perfil nacional y ocultando lo que estaba pasando en nuestra tierra.



“Ahora dice que va a ayudar al sector con 60 millones de euros, y eso, es más una tomadura de pelo a la hostelería que una ayuda”.



Por eso, considera que estas medidas son “insuficientes”, tal y como vienen denunciando los propios hosteleros, ya que, si “todos accedieran a estas ayudas, solo tocarían a 200 euros”.



Además de esto, ha criticado que Page se está negando a incrementar el ritmo de vacunación, a realizar test masivos, y está empeñado en mantener cerrado el hospital más grande toda Europa, -nuevo a estrenar-, que el mismo Page ha inaugurado con fotografía incluida y que no está dando servicio a la sanidad regional



Y esta actitud de Page, ha recordado, solo se explica desde la `soberbia y la mala fe´ de un político que ha demostrado en muchas ocasiones, -en especial, en los peores momentos-, que le falta mucha humanidad, ha concluido Agudo.