UGT y CCOO de Guadalajara reclaman la subida del SMI y la derogación de las reformas laboral y de pensiones para que esta crisis “no la paguen los de siempre”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 09 de febrero de 2021 , 13:06h

Así lo reivindicarán los dos sindicatos en todas las capitales de provincia, durante las concentraciones que tendrán lugar el jueves 11 de febrero a las 12:00 horas. “No queremos seguir hablando de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, no queremos seguir hablando de pensionistas que apenas pueden hacer frente al recibo de la luz”, ponen de manifiesto desde las dos centrales sindicales.



En el marco de las movilizaciones promovidas de cara al jueves 11 de febrero, CCOO y UGT de Guadalajara solicitan al Gobierno que escuche la voz de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, y mueva ficha en su agenda de reformas sociales y laborales, de tal manera que este año se haga realidad el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.



Este es el objetivo de las concentraciones, junto con la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y la derogación de las reformas laborales, unas medidas que deben permitir una salida justa a la crisis generada por el Covid-19.



Delegados y delegadas de UGT y CCOO se concentrarán el jueves 11 de febrero a las 12:00 horas ante la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, con un escrupuloso respeto de las medidas de seguridad.



“A pesar de las circunstancias, y pensando en los que peor lo están pasando, creemos que es el momento de manifestarnos, ya que esta crisis no pueden volver a pagarla los mismos, como ya ocurrió con la crisis de 2008”.



“No queremos seguir hablando de trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, no queremos seguir hablando de pensionistas que apenas pueden hacer frente al recibo de la luz”.



Por eso el 11 de febrero UGT y CCOO exigirán al Gobierno que cumpla sus compromisos y suba el SMI. Entienden que ahora sí toca dar este paso y que el Ejecutivo, cogiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea, debe cumplir con lo establecido en la Carta Social Europea que determina que el SMI debe situarse en el 60 por ciento del salario medio neto.



La pandemia del coronavirus hace más necesaria que nunca esta mejora del Salario Mínimo Interprofesional ya que en España la pérdida de masa salarial ha sido la mayor de la UE, con un descenso del 12,7 por ciento que ha afectado sobre todo a los colectivos más vulnerables.



Para los dos sindicatos, los pensionistas tampoco pueden ser los paganos de esta crisis. En la región la pensión media es 400 euros más baja que la media nacional. “No podemos hacer más pobre a este colectivo aumentando el cómputo para calcular la pensión de 25 a 35 años. Y es que somos la segunda comunidad autónoma en porcentaje más alto de pensiones con complementos a mínimos”.



“Tememos que se destruyan muchos puestos de trabajo y que las listas de desempleados sigan engordando. Por eso creemos que ahora también es el momento de acometer la derogación de las reformas laborales”.



Desde CCOO Y UGT de Guadalajara defienden que hay que avanzar hacia el empleo de calidad y no hacia el empleo low cost. Es una demanda que hacen los dos sindicatos pero que también hace la Unión Europea a España. En varias ocasiones Bruselas ya ha pedido a nuestro país acabar con la dualidad del mercado de trabajo y las desigualdades sociales. Dualidad que se traduce en temporalidad, precariedad y parcialidad en los trabajos, cada vez más cortos, volátiles e inseguros.