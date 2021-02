Alarmante incidencia acumulada de contagios de Coronavirus en Sacedón, ¡3.000 casos por cien mil habitantes!

sábado 06 de febrero de 2021 , 08:31h

Castilla-La Mancha ha reducido los casos de covid-19 de la tercera a la cuarta semana del año, pasando de 14.358 contagios en la semana tres (del 18 al 24 de enero) a 8.493 en la cuatro (del 25 al 31), aunque todavía hay numerosos municipios con una alta incidencia, como Sacedón (Guadalajara), cuya tasa se sitúa en los 3.000 casos por cien mil habitantes.



Según datos de la Consejería de Sanidad, esta localidad guadalajareña es la única en la región con una incidencia acumulada a siete días de 3.000 casos por cien mil habitantes, ya que ha pasado de 33 positivos en la semana epidemiológica tres a 46 en la cuatro.



Con todo, hay otras poblaciones de la región que se acercan a esta cifra, como Landete, en Cuenca, que ha pasado de once a 35 casos en siete días y cuya incidencia se sitúa en 2.836 casos por cien mil habitantes en la semana cuatro, la misma tasa que tiene Valdeverdeja, en Toledo, donde los positivos han pasado de cuatro a 16 en el mismo periodo de tiempo.



Rozando casi los 2.000 casos por 100.000 habitantes, en concreto con 1.945, se sitúa otro municipio conquense, Los Hinojos, que en la tercera semana de enero estaba libre de covid-19 y en la cuarta semana ha contabilizado quince casos.



Mientras tanto, en las provincias de Albacete y Ciudad Real no hay ninguna localidad con tasas tan altas, aunque sí numerosas con una incidencia superior a los mil casos por cien mil habitantes, como el municipio albaceteño de Valdeganga o los ciudadrealeños de Villahermosa, Castellar de Santiago, Daimiel y Almagro, entre otros.



Respecto a las capitales de provincia, Ciudad Real es la única que supera los 600 casos por cien mil habitantes en la cuarta semana de enero, con una incidencia de 667, mientras que las cuatro restantes no llegan a esta cifra.



Cuenca registra 541 casos por cien mil habitantes; Toledo, 439; Guadalajara, 405; y la menor tasa entre las capitales de provincia de Castilla-La Mancha la tiene Albacete, con 203 casos por cien mil habitantes.