Amazon apuesta por la venta de alimentación en Madrid y Barcelona con 'Fresh'

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de febrero de 2021 , 19:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Amazon se pone en marcha en España para la venta de alimentación con el lanzamiento de su servicio 'Fresh'. España se suma a la reducida lista de países donde se encuentra operativo este servicio de la multinacional que dirige Jeff Bezos, en la que también figuran EEUU, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia.



La compañía comenzará a ofrecer desde este martes este nuevo servicio en Madrid y localidades próximas a la capital, aunque en cuestión de "semanas" se espera que también se extienda a Barcelona. Así lo ha avanzado en declaraciones a Efe la directora de 'Prime Now' para España, Francia e Italia, Camille Bur, quien ha asegurado que la compañía llevaba trabajando desde hace tiempo en este proyecto y lo ha desvinculado del aumento de las compras online de alimentación y bebidas de los últimos meses asociado a la pandemia.



En la práctica, el servicio 'Fresh' dará acceso a las mismas 10.000 referencias (sobre todo de alimentación y bebidas) disponibles a través de 'Prime Now', aunque lo hará a través de la web general de Amazon y su app. Hasta ahora, en Amazon como tal solo estaban disponibles los productos de "despensa" -es decir, fundamentalmente alimentación seca y envasada-, mientras que los frescos -fruta y verdura, carne, pescado o pan- se encontraban únicamente en la web y la "app" de su servicio específico "Prime Now".





"La diferencia está en la experiencia de compra, que se ha mejorado y será más sencilla", ha explicado Bur, quien ha avanzado que el objetivo será ampliar tanto el surtido como el número de ciudades donde se ofrece el servicio.



A nivel logístico, la compañía utilizará los mismos almacenes urbanos centrados en el reparto a domicilio con los que ya cuenta para 'Prime Now' -dos en Madrid y uno en Barcelona-. La entrega de la compra se realizará igualmente a través de las mismas empresas de transporte con las que colabora Amazon para la distribución de su producto fresco.