La décima edición de los Premios Botarga del año recaen en los Colegios de Médicos y Enfermería de Guadalajara

martes 02 de febrero de 2021 , 19:16h

Dia 2 de Febrero, día importante en la localidad serrana de Arbancón que ha festejado a las Candelas con su ancestral Botarga. Una celebración que se ha trasmitido de padres a hijos durante cientos de generaciones y que se ha celebrado de forma ininterrumpida a lo largo de la historia a excepción de la Guerra Civil.



En esta edición los actos han tenido que adaptarse a las limitaciones marcadas por la crisis sanitaria, pero la botarga no ha faltado a su cita anual recorriendo las calles y plazas del municipio y venerado a la Virgen de las Candelas con una eucaristía retrasmitida en directo por el canal de Facebook del Ayuntamiento de Arbancón.



Precisamente el día de Las Candelas, el Ayuntamiento y el tejido asociativo de la localidad han hecho público los premiados en la edición número 10 del Premio Botarga del Año, recayendo en esta ocasión en el Colegio de Médicos y de Enfermería de Guadalajara respectivamente. Un premio que pretende reconocer el trabajo de todos los profesionales sanitarios frente a la pandemia de la Covid-19.



Estos premios, fueron creados hace nueve años dentro de la programación de la Fiesta de las Candelas con la intención de poner nombre y apellidos a personas y entidades que desarrollan tareas en beneficio de la comunidad y que en muchas ocasiones quizás no son agradecidas por la ciudadanía, es por ello que de una forma unánime se ha decido otorgar este reconocimiento a los respectivos colegios para de una forma simbólica hacer extensiva el agradecimiento por su labor a todos los profesionales sanitarios que desarrolla funciones frente la pandemia.



La entrega de premios, en un acto representativo no presencial, tendrá lugar el próximo domingo 7 de febrero en la Iglesia de San Benito Abad, como cierre de los actos de la celebración de Las Candelas con la esperanza puesta en que el 2022 la botarga recorra las calles y plazas y pueda ser disfrutada en vivo y en directo.