Denuncian la “parálisis” del gobierno municipal de Azuqueca para frenar el impacto social y económico de la pandemia

martes 02 de febrero de 2021 , 13:34h

Después de casi un año de pandemia y tras muchos meses de trabajo en lo que se planteaba como un programa de apoyo a los más afectados por las consecuencias económicas y sociales de la Covid19, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca sigue queriendo saber qué ha hecho el Equipo de Gobierno para atajar los graves problemas que en el municipio están padeciendo muchas familias, autónomos y pymes.



Cabe recordar que, ante la crisis que se veía venir casi desde el principio, el Grupo Popular propuso la creación de una mesa de trabajo entre gobierno y oposición para buscar soluciones consensuadas y poner en marcha medidas concretas. De ahí salió un documento con medio centenar de propuestas, que fue sellado el 1 de junio de 2020.



“Llevamos meses pidiendo explicaciones y exigiendo toda la información relacionada con la Covid19, pero la respuesta de los responsables municipales es casi siempre la misma: ‘hemos iniciado contactos, estamos trabajando en ello”, lamenta Aure Hormaechea, portavoz del PP en el Consistorio, que participa en las reuniones que se vienen sucediendo, sin haber obtenido hasta la fecha información clara y precisa sobre las medidas que se están tomando desde el Ayuntamiento.



“No se está avanzando en la puesta en marcha de medidas concretas para atajar los daños colaterales de la Covid19, medidas que iban a ir destinadas a mejorar en lo posible la situación de familias y comerciantes, empresarios y PYMES de nuestra localidad, tras el devastador efecto económico, social y sanitario de la pandemia”, asegura la portavoz del PP.



Hormaechea recuerda que, entre los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo se incluía, entre otros puntos, reducir al máximo del gasto que no sea de primera necesidad, aplazar el cobro de algunos impuestos y tasas, ampliar la red de tiendas solidarias, un programa especial de mejora de la empleabilidad para mujeres y jóvenes, refuerzo de los servicios sociales municipales, atención especial para familias numerosas, apoyo a las PYMES y autónomos, o la creación de una bolsa municipal de viviendas en alquiler social en colaboración con los arrendadores privados.



“Reunión tras reunión hemos estado pidiendo los datos, intentando saber qué se ha conseguido realizar, y que no… Todo son evasivas del tipo ‘hemos iniciado conversaciones con el sector, se siguen barajando opciones’, pero nada concreto”, señala la portavoz del PP, quien sospecha que la realidad es que “después de ocho meses, no se ha hecho nada”.



Ante la inacción del Equipo de Gobierno, el Grupo Popular ha pedido respuestas por escrito, sin que hasta la fecha haya habido contestación por parte de los responsables municipales. “Sin ningún pudor, ellos ‘venden’ que se ha puesto en marcha el 88 por ciento de las medidas, pero la realidad es que familias y los empresarios azudenses siguen viviendo sus peores momentos, mientras el Ayuntamiento no hace nada, o en todo caso, incluso retirar alguna subvención, como hicieron con ACEPA, la asociación que aglutina a casi 200 comerciantes locales”.



Desde el PP aseguran que la gestión municipal de la crisis está siendo un “desastre, un completo despropósito”. En esa línea, recuerdan que el Gobierno de Blanco concertó una operación de tesorería de 8 millones de euros, “supuestamente para hacer frente a gastos asociados a pandemia”. Sin embargo, 3 millones se destinaron a cancelar una operación de tesorería anterior (no es medida Covid19); 2.500.000 euros para pagar facturas pendientes de 2019 (no es una medida para paliar la crisis de la Covid19); “y el resto para el pago de facturas pendientes del Ayuntamiento”. “Y a esto se resume las ayudas, lamenta Aure Hormaechea.



Recuerdan también que se retiró la aportación que corresponde a los grupos municipales para poner ese dinero a disposición de las necesidades sociales de Azuqueca. “Ni se nos informa a qué están dedicando ese dinero, ni esperamos que lo hagan. Entendemos que si la propuesta fue “consensuada” por todos, las decisiones posteriores deberían ser igualmente consensuadas”, señalan desde el Grupo Popular, que consideran que “la mordaza a la oposición debería ser denunciable, como lo es la falta de transparencia en la que se mueve el gobierno socialista en Azuqueca”.