Menéndez: “El equipo ha pasado de la noche al día”

domingo 31 de enero de 2021 , 21:16h

El entrenador del Albacete Balompié, Alejandro Menéndez, ha comparecido en rueda de prensa para atender a los medios, como es habitual, de forma telemática. El míster, en primer lugar, ha realizado una valoración del partido. “Hemos sufrido en los minutos finales para sacar estos tres puntos, pero hemos sabido defender el resultado”. “El encuentro al final se ha resuelto con una jugada a balón parado, pero lo importante es que el equipo ha sabido ganar a un rival muy complicado y rocoso”.



Con la de hoy, el Alba suma su tercera victoria en una semana, o lo que es lo mismo, nueve puntos de nueve disputados. “Es algo que se ha conseguido gracias al trabajo diario, y sobre todo, con la ayuda de los jugadores”. “Ellos han sabido trabajar y han entendido bien que lo primero que se debía hacer es tener una buena defensa. Creo que el equipo cada día defiende mejor y tiene más claras las ideas. Cada vez se encuentra más cómodo”.



¿Qué ha cambiado?



Cuestionado por su influencia en los jugadores, el asturiano ha declarado que “todos los entrenadores tenemos una idea de juego”. “Es verdad que hay veces en las que se acierta con esa idea y otras en las que no. El plan de trabajo que he traído se ha ajustado muy bien a las cualidades de los jugadores y a eso se le une la actitud de ellos. Necesitaban una ayuda y los resultados también nos están cambiado la cara. Al equipo le ha cambiado la cara y ha pasado de la noche al día”.



Preguntado por la lesión de Carlos Isaac, el técnico ha explicado que “no sabemos qué tiene exactamente, puede que sea un pinchazo en el isquio”.



Roman Zozulia



Sobre Roman Zozulia, autor del gol esta tarde, ha declarado que “Roman es un jugador que trabaja muchísimo en el campo con muchas ganas, con mucha alegría y hace un gran trabajo para el equipo. Eso debemos valorarlo. Él debe estar muy contento porque ha completado un gran partido y este gol le puede ayudar a ser el Roman que todos conocemos”.



En cuanto a Tomeu, que ha estado a punto de cambiar la portería por la enfermería debido a unas molestias en mitad del partido, Menéndez cree “que será un pinchazo en el aductor". “Hemos temporizado mucho los cambios pensando que podía seguir porque él mismo nos ha dicho que podía continuar. Había que tomar una decisión rápida y creo que no nos hemos equivocado”.



Mercado invernal



Por último, y sobre el mercado de fichajes, que finaliza el lunes por la noche, el entrenador ha repetido que “tenemos el bloque y el trabajo”. “Necesitamos que venga algún jugador que aporte otras cualidades. Puede que la velocidad sea una de esas cosas que necesitamos. Si acertamos en lo que venga nos haremos un poco mejores y nos debe valer para salir de esta situación tan difícil”.