Madrid amplía a 71 zonas básicas y 30 municipios el confinamiento por su incidencia del Coronavirus hasta el 8 de febrero...por lo menos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 29 de enero de 2021 , 13:45h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de 71 zonas básicas de salud (ZBS) y 30 localidades tendrán restricciones desde el lunes ante el Covid-19 y 5 áreas dejarán de estar limitadas al bajar su incidencia.



Así lo ha indicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en rueda de prensa de análisis de la situación epidemiológica, donde ha estado acompañada por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.



Desde el lunes estrenarán restricciones 19 ZBS y 5 localidades, concretamente lo harán las 5 áreas de Coslada, las 11 de Alcalá de Henares, 3 más de Móstoles; además de los municipios de San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo-Mataelpino. De esta forma, el 27% de los madrileños tendrán limitada su movilidad, lo que supone el 32% de los casos registrados.



Las últimas medidas anunciadas por la Consejería de Sanidad este viernes suponen el confinamiento perimetral, desde el 1 de febrero y durante al menos 14 días, de Coslada, Alcalá de Henares, Móstoles (se cierran las tres áreas que no tenían restricciones), San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y El Boalo-Mataelpino.



En el lado opuesto, se sitúan cinco zonas básicas que tenían restricciones vigentes y que, dada la evolución a la baja, se ha decidido el levantamiento de las restricciones de movilidad. Son las zonas de Las Matas, en Las Rozas; Alameda de Osuna, en el distrito de Barajas; Benita de Ávila, en Hortaleza, y Las Tablas, en Fuencarral-El Pardo.



En cuanto al resto de zonas (52 áreas de salud y hasta 25 localidades) que tenían restricciones dictadas en semanas anteriores y que estaban próximas a acabar, se ha establecido una prórroga. Así, se mantienen el cierre de los perímetros de Collado Villalba, Rivas-Vaciamadrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada.



En la capital, se prorrogan hasta las 0.00 horas del 8 de febrero las restricciones en la zona de Barajas (distrito de Barajas), Andrés Mellado (Chamberí), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán); Sanchinarro, Virgen del Cortijo y Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo); Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).



En Alcorcón, siguen confinadas las áreas de La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y Doctor Trueta. En Getafe, continúa el cierre en Getafe Norte y Las Ciudades; en Aranjuez, las de Las Olivas y Aranjuez; en San Fernando de Henares las zonas de San Fernando y Los Alperchines. También se prorroga sigue el confinamiento de la zona de Torrelodones, que comprende los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.



Además, durante siete días más siguen rigiendo las limitaciones de entrada y salida en Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.



Como estaba previsto, no se ha modificado ni el horario del toque de queda a las 22.00 horas, ni el cierre a las 21.00 horas de la hostelería, los comercios y cualquier actividad no esencial y la limitación a reuniones entre no convivientes en domicilios, salvo contadas excepciones.



Estas restricciones tienen vigencia, al menos, hasta el 8 de febrero,