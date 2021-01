Madrid adelanta el toque de queda a las 22h, cierra la hostelería a las 21h y prohíbe las reuniones en casas o espacios privados entre no convivientes

REDACCION

viernes 22 de enero de 2021

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que van a decretar el adelanto del toque de queda, que comenzaría a las 22h y duraría hasta las 6h del día siguiente. Lo que irá acompañado de una nueva limitación para bares, restaurantes y comercios, que desde el lunes 25 de enero tendrán que cerrar a las 21h. Además, se prohíben las reuniones en casas o espacios privados entre no convivientes y se reduce a cuatro el número máximo de personas que pueden compartir mesa en una terraza.



Según ha explicado Escudero, las dificultades por las que atraviesan los hospitales y centros de salud por el aumento de contagios, que han puesto en jaque la capacidad asistencial de la Sanidad madrileña, es el motivo por el que se aplicarán estas nuestras restricciones. Medidas que ha admitido que, tanto en su CCAA como en el resto, pueden ser insuficientes con el paso de las semanas. "Hay que prepararse para un escenario de este tipo. Necesitamos más herramientas para dar los siguientes pasos. El Gobierno debe salir de su parálisis y dejar de preocuparse por las elecciones catalanas", ha denunciado el responsable sanitario madrileño, que ha lanzado un mensaje directo a las personas mayores para pedirles que se queden en casa. "Que solo salgan cuando sea muy necesario. Son los más vulnerables", ha apuntado.



La Comunidad de Madrid también ha anunciado que el aforo de espacios como los centros comerciales se reducirá al 50%, para reducir las posibles aglomeraciones en las que se pueda expandir el virus. Las excepciones que escapan de ese 50% y pueden contar con hasta el 75% de personas se dan en teatros, cines y otras instalaciones culturales. Además, se permite el 40% en las salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center). Las terrazas al aire libre permanecen al 75% y los centros de formación no reglada, también. En cuanto a las reuniones en domicilios, la excepción comprende a las personas que tengan que cuidar de personas mayores o dependientes, menores de edad o personas vulnerables por otro motivo.



En Madrid capital, no se podrá salir ni entrar en el distrito de Barajas , con las zonas de Barajas y Alameda de Osuna. Lo mismo en las zonas básicas de Andrés Mellado (Chamberí), Aravaca (Moncloa-Aravaca), General Moscardó (Tetuán); Sanchinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila y Silvano (Hortaleza), Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral-El Pardo); Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas). Además, seguirán perimetrados Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Fuenlabrada. En Móstoles continúan con restricciones las zonas de Felipe II, Alcalde Bartolomé González, Presentación Sabio, Dos de Mayo, El Soto y Parque Coímbra. En Getafe, Getafe Norte; en Aranjuez, Las Olivas y Aranjuez; en San Fernando de Henares, San Fernando y Los Alperchines; en Las Rozas, Las Matas; y toda la zona de Torrelodones, que integra los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.