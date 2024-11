El Gobierno Vasco concede dos terceros grados más a presos de ETA

La AVT han mostrado su "preocupación por el crecimiento exponencial" de estas decisiones y subraya que ninguna de estas siete progresiones al régimen de semilibertad ha sido recurrida por Fiscalía

lunes 18 de noviembre de 2024 , 21:04h

El Gobierno Vasco ha concedido otros dos terceros grados a los presos de ETA Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta sin que recurra la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha expresado su temor a que "en pocos meses" todos los presos de la banda terrorista ya disfruten de la semilibertad.



En un comunicado, la AVT ha informado de que ha sido informada este lunes de estas dos últimas progresiones y que la Fiscalía no va a recurrir la decisión tomada por el Ejecutivo vasco. En este sentido, ha apelado al Ministerio Público, al Ejecutivo vasco y al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para "no favorecer la puesta en libertad" de los exmiembros de ETA.



Según sus cálculos, ya son 87 las decisiones de progresiones de grado para un total de 69 reclusos de ETA que cumplen condena por su pasado en la banda terrorista, siete de ellos en los últimos dos meses.



ANDONI OTEGI Y ALICIA SÁEZ DE LA CUESTA



En el caso de Otegi, se trata de la segunda decisión tras una primera revocación por parte de la Audiencia Nacional y, aunque es cierto que viene a cumplir con los criterios que se venían exigiendo por la Fiscalía, no ha cumplido con las 3/4 partes de la condena que exige la ley. En concreto, ha cumplido en España 16 años de los 22,5 exigidos, según la AVT.



En el caso de Sáez de la Cuesta, la asociación señala que ha cumplido 23,5 años de condena de los 30 fijados.



Desde la AVT han mostrado su "preocupación por el crecimiento exponencial" de estas decisiones desde el pasado mes de septiembre, recordando que el Gobierno Vasco ha concedido ya siete progresiones de grado en apenas dos meses.



Además, subrayan que ninguna de estas siete progresiones al régimen de semilibertad ha sido recurrida por Fiscalía.