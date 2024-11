El jazz latino conquista JAZZMADRID con Paquito D’Rivera, Michel Camilo y Tomatito

sábado 16 de noviembre de 2024

El jazz latino con mayúsculas conquistará la próxima semana JAZZMADRID 2024 a través del talento de figuras como Michel Camilo y Tomatito -que actuarán en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa el sábado 23 de noviembre-, y Paquito D’Rivera, que lo hará el domingo 24 en el mismo escenario. Antes, el público podrá disfrutar de una semana llena de música con más de una decena de conciertos dentro del programa oficial del Festival Internacional de Jazz de Madrid, que organiza el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Para terminar de amenizar el menú musical, Luis Martín, director artístico del festival, impartirá el martes 19 una conferencia bajo el título Jazz y música clásica: La diferencia que une, en la Biblioteca Nacional de España.



Conciertos en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa



La semana de conciertos en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa la inaugura el martes 19 de noviembre la saxofonista estadounidense Lakecia Benjamin, que presentará su última grabación, Phoenix (2023), producida por la baterista Terri Lyne Carrington. Este disco revalida la condición de Benjamin como intérprete total. Zaccal Curtis al piano, Elias Bailey en el contrabajo y E.J. Strickland en la batería representan además el contexto instrumental idóneo para que Benjamin pueda desplegar en el escenario todas sus cualidades.



Otra dama del jazz tomará el relevo el miércoles 20. En colaboración con Villanos del Jazz, llenará el Fernán Gómez la voz poderosa y repleta de electricidad de Lady Blackbird (Marley Munroe). Esta intérprete se alzó con el importante premio International Jazz Act of the Year , promovido por los Jazz FM Awards . Un empaste de soul y jazz galáctico que, en Slang Spirituals , da la sensación de moverse también en la periferia de aquellos logros eléctricos de los grupos de Miles Davis en los años 70.



El 21, tendremos en JAZZMADRID otro exponente esencial del jazz flamenco: Antonio Lizana Ensemble. Presentará Vishudda , su álbum más reciente, con nueve creaciones de inspiración netamente flamenca, a las que este saxofonista y cantaor pone su especial impronta que invita a viajar a través de los territorios del jazz incluso a quienes se inician en su escucha. Sus álbumes evocan un mundo complejo que se explica cuando el artista sale a escena y desarrolla su trabajo en compañía de los músicos de su septeto.



En colaboración con Villanos del Jazz, ya el viernes 22, el guitarrista Kurt Rosenwinkel visita JAZZMADRID con uno de sus discos más brillantes de los últimos años, Angels around . Todos los temas están interpretados de una forma muy personal y repleta de desafíos. Rosenwinkel, tan buen improvisador como anfitrión generoso en el escenario, no duda en dar protagonismo a los dos músicos que le acompañan: Dario Deidda en el bajo y Gregory Hutchinson en la batería.



Uno de los platos fuertes de esta edición de JAZZMADRID llegará el sábado 23: el encuentro entre Michel Camilo, al piano y Tomatito, a la guitarra. Hace dos años, ambos llevaron a cabo un pequeño avance en JAZZMADRID de su cuarto disco de estudio, Spain forever again . Con el álbum ya publicado la pasada primavera, es momento de hacer ahora estreno oficial de sus temas. Michel Camilo y Tomatito son dos artistas que trascienden los paisajes naturales del flamenco y el jazz.



Culmina la semana y cierra JAZZMADRID en los centros municipales la fiesta de Paquito D’Rivera, que llega de la mano de Villanos del Jazz. D’Rivera es el saxofonista mayor de Cuba, un músico de ideas aventureras y líricas, que ha visitado España en muy diversas ocasiones y, casi siempre, con un objetivo distinto y sorprendente. Desde “divertirse” en compañía de una big band , a festejar el fin de año en un club. En esta ocasión viene para celebrar el final de la presente edición de JAZZMADRID, y lo hace, además, en compañía de buenos amigos, como el armonicista Antonio Serrano.



Otros escenarios



En la Sala Villanos, la próxima semana, se podrá disfrutar del galardonado trompetista, vocalista, compositor y productor Keyon Harrold, el lunes 18; de uno de los grandes exponentes del jazz funk internacional, Butcher Brown, el 19; del virtuoso pianista cubano Roberto Fonseca, el jueves 21; del baterista, compositor y productor londinense Tom Skinner, el 22; de una de las más conocidas coristas de Michael Jackson y ganadora de un Grammy, la cantante Judith Hill, el sábado 23; y del joven virtuoso Daniel Donny López, a los teclados, el domingo 24.



Desde Madrid en vivo, en ‘Jazz con sabor a club’, aportarán a la programación oficial la semana que viene los conciertos de Kenny Washington & Ignasi Terraza Trío los días 20 y 21 de noviembre.



La programación íntegra puede consultarse en festivaldejazzmadrid.com .



Entradas a la venta



Las entradas para los conciertos de la programación oficial de JAZZMADRID 24 se pueden adquirir en la página web del festival . Las entradas para los espectáculos de Villanos del Jazz están a la venta en ese mismo enlace y en su web .