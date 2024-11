El rodillo del PSOE finiquita las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al presupuesto de Castilla La Mancha para 2025

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha tirado por tierra las enmiendas a la totalidad de PP y Vox que han defendido los dos partidos de la oposición en el pleno del Parlamento regional celebrado este jueves.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 14 de noviembre de 2024 , 21:10h

Así, la enmienda de Vox ha quedado descartada tras tener los votos en contra del PSOE y del PP, mientras que la del PP también ha sido rechazada por la mayoría socialista y la abstención de Vox.



Durante el debate de la enmienda de Vox el diputado de este partido David Moreno ha manifestado en su defensa de la enmienda que los presupuestos proyectados para 2025 “únicamente se merecen una enmienda a la totalidad”, ya que “solo aumentan la recaudación” y, a su juicio, “también aumentan la incertidumbre y la inestabilidad tanto política como económica”.



Moreno ha apuntado que este aumento impositivo se refleja en que, según ha dicho, “van a recaudar nada menos que 300 millones de euros más” mientras que “van a invertir 213 millones de euros menos en la región”.



Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha abierto el debate, ha insistido en la idea de que esta enmienda, así como la del PP que también forma parte del orden del día del pleno, tienen “muchas hojas y poco contenido presupuestario” porque “no se ofrece una alternativa presupuestaria real a la que ha presentado el Gobierno”.



“No dedican ni una sola línea a informarnos de cómo distribuirían sus señorías el presupuesto”, ha afeado el consejero, aseverando que “hay coincidencia con las enmiendas que presentaron el año pasado”.



De su lado, el ‘popular’ Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que una enmienda a la totalidad “no es un capricho” y, con respecto a la de Vox, ha señalado que “ya sea más o menos acertada, incluya o no un ideario político o trate de corregir los defectos que las cuentas puedan tener”, en el PP coinciden en su idea de “la devolución de estas cuentas al Gobierno”.



Moreno Moya se ha preguntado “en qué ha cambiado Castilla-La Mancha, en qué ha mejorado nuestra región en estos casi diez años que lleva Emiliano García-Page al frente del Gobierno y cómo los presupuestos regionales contribuyen a ello”, considerando que Castilla-La Mancha es “una región con unas singularidades y particularidades que deberían ser atendidas por las cuentas regionales”. “Pero no es así”, ha apostillado.



De su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha ironizado con la enmienda de Vox asegurando que “ha mejorado notablemente respecto a la anterior enmienda”, ya que “ha aumentado el número de páginas”. “Y las notas a pie de página no tienen desperdicio porque incluso se menciona a usted mismo para justificar que las políticas de Page son un desastre. Dice don David Moreno que son un desastre. Y con eso se justifica”, ha bromeado.



Mora ha señalado que si a Moreno “le oyese alguien” se “echaría las manos a la cabeza” y preguntaría si “es posible que estemos viviendo en el peor de los mundos y no nos hemos enterado”.



EL PP Y EL “FAROLILLO ROJO”

En lo que respecta a la enmienda de PP, el encargado de defender la enmienda a la totalidad, el diputado del PP Santiago Serrano, ha pedido al Gobierno que vuelva a trabajar en la cuentas regionales para el año que viene para que la región deje de ser “el farolillo rojo de la mayoría de indicadores económicos”, realidad que no se corresponde con una “visión apocalíptica del Partido Popular” sino que son datos contrastados con organismos independientes.



“Ese discurso de que ustedes han devuelto el esfuerzo de los ciudadanos en forma de más infraestructuras y mejores servicios públicos no se ve por ningún lado”, ha reprochado el diputado del PP, añadiendo que las cuentas “perpetúan la escasa voluntad de Emiliano García-Page de atender a las grandes necesidades” de Castilla-La Mancha.



Vox, por boca del diputado Francisco José Cobo, ha incidido en que “el endeudamiento de cada ciudadano es de más de 7.800 euros y el índice de pobreza es superior al 30 por ciento”, unas cifras que “son objetivas” y, si no son así, ha instado a que el Gobierno regional diga lo contrario.



Así, ha pedido al Ejecutivo autonómico dejar de mirar hace diez años y mejorar lo que hay con respecto al año anterior. “Creemos que en nada, tendremos más deuda, más impuestos y menos inversiones”.



Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha indicado que la enmienda a la totalidad del PP está “llena de cuadros” con los que podría “hacer un museo”, diciendo a la oposición que “por ser más destructivo” no llevan más razón, ni “por presentar todo negativo no llevan mas razón”.



“Estamos siempre discutiendo sobre lo mismo, es como el Día de la Marmota. Los temas no varían, se repiten”, ha reprochado Mora.



Al terminar el debate, el consejero de Hacienda, que en un primer momento había declinado intervenir en el debate, ha tomado la palabra para señalar que se ha tenido que tomar “un paracetamol” al leerse las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.



A juicio de Ruiz Molina, la alternativa que plantean los dos partidos se corresponden con “novelas negras” que pintan una realidad “apocalíptica de la región”. Del PP ha señalado que presentan las variables macroeconómicas tergiversadas, incluso favoreciendo a Castilla-La Mancha cuando hablan del Índice de Confianza Empresarial y de Vox, que presentan una realidad con “tufo a xenofobia, a misoginia y a negacionismo climático”.