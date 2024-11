Iberia estrena el Airbus A321XLR, el avión de pasillo único diseñado para largas distancias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 13 de noviembre de 2024 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Iberia tiene ya todo preparado para estrenar a nivel mundial el nuevo avión Airbus A321XLR, el modelo de pasillo único diseñado para recorrer largas distancias, con una autonomía de hasta 7.500 kilómetros, un 15% más que su antecesor, el A321LR.



La compañía hará el primer vuelo transatlántico de este avión este mismo jueves 14 de noviembre, cuando despegará a las 12.35 horas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a Boston (Estados Unidos), donde está previsto que aterrice a las 15.20 hora local.



El consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, ha hecho este miércoles la presentación oficial del avión, el primero de los ocho que tiene encargados, mostrando su "orgullo" por ser el cliente de lanzamiento del modelo.



Sansavini ha destacado que, hasta ahora, solo los aviones de doble pasillo podían cruzar el Atlántico, pero el A321XLR ha llegado para cambiar el paradigma.



Así, el directivo ha recalcado que ahora podrán volar a más destinos y aumentar las frecuencias en rutas donde la demanda no era suficientemente alta para llenar un avión de doble pasillo, como los Airbus A350 con los que opera Iberia.



Además, ha subrayado que este avión permitirá a las tripulaciones de corto radio operar en el largo, después de unos cursos de habilitación para pilotar largas distancias.



El avión está equipado con la nueva cabina Airspace y cuenta con dos clases, business y turista, con capacidad para un total de 182 pasajeros.



Por ejemplo, este nuevo modelo permitirá a la compañía incluir su ruta a Washington durante la temporada de invierno, algo que no realizaban hasta ahora por la baja demanda de la ruta fuera de verano. Para esta ruta emplearán el segundo de los aviones que reciban, previsto para principios de 2025.



Desde su entrega a Iberia el pasado 30 de octubre, este avión ha estado realizando vuelos europeos a París y Estocolmo como parte de la habilitación habitual de cada nueva aeronave antes de iniciar mañana los vuelos de largo radio.



Los seis restantes serán entregados entre 2025 y principios de 2026. A este pedido, del que IAG no ha hecho pública la inversión, se le suman otro seis para Aer Lingus, quien será el segundo operador mundial del avión. A nivel global, Airbus, que comenzó a desarrollar el modelo en 2019, ha recibido ya 500 pedidos para el A321XLR distribuidos en 25 clientes, entre los que destacan Wizz Air, American Airlines o la australiana Qantas.



El A321XLR se posiciona en estos momentos como uno de los aviones más eficientes del mercado, con un ahorro de combustible del más del 40% en comparación con los modelos de fuselaje ancho.



MISMA COMODIDAD QUE LOS DE FUSELAJE ANCHO



Desde Iberia resaltan que este avión ofrece a los pasajeros los mismos estándares de confort de los modelos de fuselaje ancho como el A330 y el A350 de la flota de Iberia.



La cabina business dispone de 14 asientos individuales, cada uno junto a una ventana y con acceso directo al pasillo. Estos asientos de tipo 'full flat' se convierten en cama y cuentan con reposacabezas de piel, compartimentos para los artículos personales y una estructura que aporta privacidad. Además, cada asiento en clase business incluye una pantalla individual de 18,5 pulgadas con resolución 4K.



La cabina turista cuenta con 168 asientos que ofrecen una reclinación de hasta cuatro pulgadas, equipados con reposacabezas ajustables en seis direcciones y dos bolsillos adicionales para guardar artículos personales. En cada respaldo se encuentra integrada una pantalla individual de 12 pulgadas con resolución 4K.



La cocina de los 'galleys' del A321XLR tiene también novedades, como un calentador por aire que mantiene las propiedades de los alimentos, y una cafetera expreso capaz de preparar una taza de café en menos de 35 segundos.



Por último, el avión dispone de cuatro baños equipados con superficies antibacterianas, grifos con sensores de movimiento y papeleras con apertura mediante pedal para una mayor higiene y comodidad.