Comienzan a bajar las temperaturas este martes en Guadalajara como adelanto de la DANA que llegará a la provincia alcarreña este miércoles

Este martes amanecerá en Guadalajara a las 7:54 horas y anochecerá a las 17:59 horas, las temperaturas estarán entre 7°C y 16ºC, el viento con una velocidad de 20 km/h y de dirección nordeste

martes 12 de noviembre de 2024 , 07:43h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas acompañadas de brumas o bancos de niebla en los sistemas Central e Ibérico y en Albacete al principio y final del día y con algunas nubes altas por la tarde.



Las temperaturas irán en descenso, con mínimas que se alcanzarán al final del día en zonas altas. Se esperan heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y, dispersas, en zonas altas de las sierras de Segura y Alcaraz.



Mientras, los vientos soplarán flojos y moderados de dirección norte.



Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16ºC en Albacete, entre los 7 y los 14ºC en Ciudad Real, entre 3 y 13ºC en Cuenca, entre 7 y 16ºC en Guadalajara y entre 5 y 17ºC en Toledo.



Una DANA o borrasca fría deja esta semana lluvias en Mediterráneo y bajarán las temperaturas de España.-



Una DANA o una borrasca fría dejará lluvias fuertes y persistentes en Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular y no se descarta que en otras zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Asimismo, las temperaturas bajarán notablemente entre este martes y el miércoles. Por ello, la cota de nieve podría situarse en torno a unos 800 a 1.000 metros (m) en el norte peninsular durante estas jornadas.



El portavoz de AEMET ha explicado que la inestabilidad irá en aumento este martes, cuando se acerque al entorno de España una DANA o una borrasca fría. De esta manera, habrá lluvias en buena parte del tercio norte peninsular, abundantes en el Cantábrico oriental. A su vez, también habrá chubascos tormentosos que podrán ser muy fuertes en los litorales mediterráneos del Levante y en el archipiélago balear. Podría haber acumulados de agua de 30 o 40 litros por l/m2 en tan solo una hora en algunos lugares, especialmente en Baleares. Esto podría dar lugar a algunas inundaciones en zonas bajas.



Asimismo, nevará y además podría hacerlo copiosamente en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y norte del Sistema Ibérico a partir de unos 1.800 m y la cota irá bajando hasta unos 800 o 1.000 m a últimas horas del día. De manera paralela, también podrá nevar de forma más débil en el Sistema Central y en el sur del Sistema Ibérico. Este día habrá temperaturas más bajas, con vientos del norte y heladas en zonas de montaña.



El miércoles continuará el descenso térmico que este día será más acusado en la mitad sur, según Del Campo. De esta forma, el ambiente será frío, prácticamente invernal. En esta jornada habrá heladas débiles en zonas de montaña, y también en páramos del centro y este de la Península. Los valores térmicos en las horas centrales del día se quedarán entre los 10 y 15ºC en el interior y por debajo de los 20ºC en casi todo el territorio.



Además, continuarán las lluvias en el Cantábrico, si bien la inestabilidad más acusada se registrará en Baleares, este, sur y centro de la Península. Si bien todavía hay incertidumbre con respecto a las zonas donde más lloverá, las áreas donde se registrarán las lluvias más fuertes y persistentes serán Baleares, el área del Levante y el sur de Andalucía.



Asimismo, nevará a primeras horas en las montañas del norte y este de la Península a partir de unos 800 a 1.000 m. A lo largo del día, la cota se situará en torno a 1.200 a 1500 m. En la cordillera cantábrica de los Pirineos, estas nevadas podrán ser copiosas y se podrían acumular diez centímetros de nieve o más durante la jornada. El viento, además, soplará del norte con intensidad de buena parte del territorio, añadiendo carácter desapacible al día.



BORRASCAS ATLÁNTICAS Y TEMPERATURAS MÁS SUAVES PARA FINAL DE SEMANA

A partir del jueves, el portavoz del organismo estatal ha avisado de que aumenta muchísimo la incertidumbre en el pronóstico. Así, las zonas que más lluvias recibirán dependerá de la posición del área de bajas presiones y esto no puede determinarse con precisión todavía. Aún así, las áreas con mayor probabilidad de precipitación intensa serán la del Levante y sur de Andalucía, aunque habrá que confirmarlo.



Este día, las temperaturas subirán de forma notable en buena parte del país y el ambiente se volverá algo más templado, más otoñal y propio de mediados de noviembre y no tan invernal como el día previo. Por lo tanto, la nieve se retirará a cotas más altas. De cara a los últimos días de la semana, es probable que España se vea expuesta al paso de borrascas atlánticas con posibles lluvias, sobre todo en el oeste de la Península, y a temperaturas más suaves.



Finalmente, Del Campo ha detallado que Canarias ha registrado en los últimos días temperaturas de pleno verano. De hecho, el domingo se alcanzaron 35ºC en Adeje (Tenerife) y 34ºC en Arucas (Gran Canaria). Sin embargo, a partir del lunes se inicia un descenso térmico que normalizará estos valores a temperaturas más propias para la época del año. Asimismo, llegarán vientos del norte, sobre todo a partir del martes, que arrastrarán nubes con lluvias en las islas más montañosas, sobre todo en las vertientes orientadas al norte.



SE RONDARÁN LOS 100 L/M2 HASTA EL VIERNES EN PUNTOS DEL SUR



Por su parte, Eltiempo.es ha indicado que los acumulados de lluvia hasta el final del miércoles podrían superar los 50 a 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en zonas del sur y del este, y los 10 a 20 l/m2 en amplias zonas del interior, sur y este, así como en la cornisa cantábrica.



También ha señalado que las temperaturas descenderán de manera acusado entre el martes y el miércoles por la DANA. De hecho, es probable que las máximas queden por debajo de los 10ºC a 12ºC en todo el interior peninsular durante esta última jornada. Además, apenas se superarán los 20ºC en zonas puntuales de las costas mediterráneas y en Canarias, donde las temperaturas también descenderán.



Según la predicción del portal meteorológico, la DANA dejará de existir el jueves, cuando se formará una Borrasca Fría Aislada. Éstas son “más predecibles” que una DANA dado que es “más fácil” delimitar las áreas más favorables para las lluvias intensas al existir un sistema de bajas presiones en superficie, con frentes definidos.



De esta manera, las zonas más afectadas durante el jueves serían Huelva, Málaga y Cáceres. Dada la posición estática de la borrasca, la situación sería similar el viernes y las lluvias afectarían sobre todo a zonas de Huelva, Sevilla y Extremadura.



Hasta el final del viernes, los acumulados de lluvia podrían rondar los 100 l/m2 ya en zonas del sur del Sistema Central, áreas de Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. Además, las lluvias que también seguirán dándose en el Mediterráneo harán que se puedan rondar de 50 a 100 l/m2 en zonas de Alicante, Valencia, Castellón y las islas Baleares.



En la misma línea que AEMET, el portal meteorológico ha explicado que no se puede saber qué pasará con exactitud a partir del viernes dado que la incertidumbre aún es elevada en la evolución de la borrasca fría aislada. No obstante, las previsiones parecen indicar que la borrasca sería capturada por una vaguada y se reincorporaría de nuevo a la circulación general.



Debido a ello, las lluvias caerían en más zonas del país y, tras eso, una masa de aire mucho más frío podría invadir el territorio peninsular desde el norte y traería un nuevo descenso térmico, lluvias y nieve en zonas favorables.