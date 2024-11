"Un animal salvaje" de Jöel Dicker

sábado 09 de noviembre de 2024 , 14:11h

La semana comenzó con un aire optimista, una promesa de buenos momentos y lecturas placenteras. Sin embargo, el martes, la maldita Dana mortal se encargó de estropear no solo la semana, sino también el mes y el año entero.

En medio de este torbellino emocional, un buen amigo me obsequió "Un animal salvaje" de Jöel Dicker, lo que, en un intento por equilibrar la balanza del intercambio literario, me llevó a ofrecerle mi trilogía favorita de este autor: "La verdad sobre el caso Harry Quebert", "El libro de los Baltimore" y "El caso Alaska Sanders". Pero él, con cortesía y amabilidad, rechazó mi ofrecimiento ya que había disfrutado previamente de esas obras.

Siempre he sido reacio a dejar mis libros en manos ajenas; para mí, cada volumen es un tesoro personal que encierra momentos felices y recuerdos íntimos. Durante años, cuando asistía a Comidas de Trabajo, solía regalar libros que me habían impactado profundamente. Esta costumbre no solo refleja mi pasión por la lectura, sino también mi deseo de compartir esas experiencias significativas con quienes me rodean.

"Un animal salvaje" narra la historia de dos delincuentes que planean un audaz atraco a una reconocida joyería (Cartier) en Ginebra.



La trama se desarrolla en torno a Sophie Braun, quien está a punto de celebrar su 40 cumpleaños en una lujosa urbanización junto al lago suizo Lemán. A medida que se acerca esta fecha especial, su vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse. Los secretos inconfesables de su marido y la obsesión perturbadora de su vecino policía por ella, crean una atmósfera tensa y claustrofóbica que mantiene al lector al borde del asiento.

Dicker demuestra una maestría notable en la construcción del suspense; la trama está impregnada de un ritmo vertiginoso que atrapa desde la primera página. Su narrativa hace que las páginas vuelen entre los dedos del lector mientras se adentra en un mundo donde las apariencias engañan y los secretos pueden ser letales.



Su estilo mantiene al lector en tensión constante, ofreciendo cada pista y cada giro con una precisión casi cinematográfica, sin perder el ritmo ni la intensidad de la historia. Cada capítulo está cuidadosamente diseñado para dejar al lector con una mezcla de anticipación y desconcierto, una experiencia que recuerda por qué Dicker se ha ganado un lugar privilegiado entre los grandes del thriller contemporáneo.



A medida que avanzamos hacia el desenlace sorprendente e inesperado, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal. ¿Deberían los villanos recibir siempre su merecido? ¿Es posible que aquellos cuyas acciones son moralmente cuestionables salgan impunes? Dicker nos lleva a reflexionar sobre estas inquietudes éticas mientras nos sumerge en una historia cautivadora.

En conclusión, "Un animal salvaje" es una novela de suspense contemporánea que combina a la perfección intriga, emoción y reflexión moral y que dejará una huella indeleble en todos aquellos afortunados lectores dispuestos a sumergirse en sus páginas.