Niña Pastori canta villancicos en su nuevo disco

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de noviembre de 2024 , 13:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Navidad y flamenco, una fusión en el nuevo disco de Niña Pastori con el que la artista gaditana quiere sorprender.



Feliz Navidad con Niña Pastori incluye villancicos clásicos que la gaditana versiona a su manera y también dos canciones inéditas que sonarán seguro en su gira navideña que comienza este mes.



"A mí la Navidad me encanta, me encanta regalar, comprar la comida y hacerla, ser anfitriona y celebrar con amigos desde días antes, estar con la familia. Me parece que es una fecha muy bonita, aunque es verdad que a veces te faltan los seres queridos y también es duro por eso", afirma.