La alcaldesa de Guadalajara agradece el compromiso de la Uned “para avanzar en la transferencia del conocimiento y de los valores”

Ana Guarinos ha participado un año más en la apertura del curso de la Uned en Guadalajara, como presidenta de la junta rectora de esta universidad, contando con la lección magistral de Pedro Solis en este acto inaugural.

viernes 08 de noviembre de 2024 , 11:55h

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos ha participado un año más en la apertura del curso de la Uned en Guadalajara, como presidenta de la junta rectora de esta universidad, junto al vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés y la directora del Centro Asociado, Lorena Jiménez, así como representante de la Diputación y Gobierno regional, contando con la lección magistral de Pedro Solis en este acto inaugural, celebrado en el Centro de San José.



Ana Guarinos ha destacado la magnífica labor y la excelencia de una universidad como la UNED, “con rigor y vocación de servicio público, que con más de 50 años de historia y con plena madurez, se ha convertido no solo en la Universidad pública más grande de España, tanto por número de alumnos como por oferta académica, sino también en la más cercana”.



Tras escuchar las palabras de Pedro Solis, a quien Guarinos calificó como “un pedazo de artista, pero, ante todo, una grandísima persona, hacia la que tengo un gran respeto y la mejor de las consideraciones profesionales”, Guarinos enlazó la motivación de su charla, basada en su última película de 'Buffalo Kids', y su mensaje emocionado de superación para recordar que “hoy nuestro pensamiento y nuestro corazón puesto en Valencia y es imposible evadirse de un dolor que no es de unos pocos, sino de todos nosotros y de todo un país”.



“Tu mensaje nos reconforta, querido Pedro, y nos reafirma en algo que la tragedia de la DANA desgraciadamente nos ha recordado, pero que nunca debemos olvidar, y es que el ser humano es fundamentalmente un ser emocionado”, ha señalado la alcaldesa para destacar el gran corazón de este cineasta y su fortaleza”.



“Fortaleza y esperanza que es lo que más necesitan ahora quienes tienen que reponerse de las devastadoras consecuencias de la DANA”, apostillaba la alcaldesa, que invitaba a todos los presentes a sumar esperanza, “inaugurando este nuevo curso de la UNED con toda la ilusión y la esperanza del mundo, porque aquí se fragua un futuro, donde los alumnos no solo os llenáis de conocimiento, tan necesario para encontrar soluciones a los problemas, sino también de un pensamiento crítico, que nos haga avanzar a todos como sociedad en libertad”.



La alcaldesa también reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara con la UNED, “porque estamos convencidos que una sociedad bien formada, es una sociedad libre y una sociedad que avanza”, y puso en valor su papel activo en la vida social y cultural de Guadalajara, además de la académica.



Además, Guarinos felicitó a los alumnos que acababan sus estudios y recibían sus diplomas y ánimo a quienes los inician y continuan. “El propósito de la vida es crecer y el camino es aprender y con cada nuevo curso que se abre en este centro asociado iniciamos una etapa de crecimiento. Y cuando digo crecer no me refiero solo a los alumnos más jóvenes, sino también a los menos jóvenes, a los seniors, que sois una parte muy importante también de la UNED, porque el saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, e incluso los docentes también crecen, pues quien enseña, no deja de aprender”.



Sus últimas palabras fueron de reconocimiento “para la gran familia de que compone la UNED, a quien agradezco la motivación y el respaldo que ofrecen a la ciudad de Guadalajara, como institución dinámica, pública y comprometida, para continuar avanzando en esa transferencia del conocimiento y también, y lo más importante, de los valores humanos”.